मेघालय के आकाश चौधरी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा, जानिए आंकड़े 

मेघालय क्रिकेट टीम के आकाश चौधरी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। 25 वर्षीय आकाश ने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सूरत में ये कारनामा किया। उन्होंने 11 गेंदों में 50 रन पूरे किए। उन्होंने 2012 में इंग्लैंड के खिलाड़ी वेन व्हाइट के बनाए 12 गेंदों में अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उनका यह प्रदर्शन इतिहास में दर्ज हो गया।

पारी 6 गेंदों में आकाश ने जड़ दिए 6 छक्के आकाश ने मैच में कुल 8 छक्के लगाए, जिनमें से 6 एक ही ओवर में लेफ्ट आर्म स्पिनर लिमार दाबी के खिलाफ आए। इसके साथ ही वे प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। इससे पहले ये कारनामा रवि शास्त्री और गैरी सोबर्स ने किया था। दक्षिण अफ्रीका के माइक प्रॉक्टर ने भी लगातार छह छक्के लगाए थे, लेकिन वे दो अलग-अलग ओवरों में आए थे।

इतिहास रणजी में रवि शास्त्री के बाद 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी आकाश नंबर-8 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे जब मेघालय का स्कोर 576/6 था। उन्होंने आते ही तूफानी अंदाज़ में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 628/6 तक पहुंचाया, जिसके बाद पारी घोषित कर दी गई। अकाश ने 14 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए, जिसमें कोई चौका नहीं था। उन्होंने 8 शानदार छक्के लगाए। इस खिलाड़ी ने तीन गेंदें डॉट खेलीं। रणजी ट्रॉफी इतिहास में शास्त्री के बाद वे दूसरे खिलाड़ी बने, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए।