IPL इतिहास में गुजरात टाइटंस की ओर से सबसे तेजी से हासिल किए गए लक्ष्य

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 42वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 4 विकेट से हरा दिया। GT ने RCB से मिले 156 रन के लक्ष्य को 15.5 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 25 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। यह IPL में GT की लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए दूसरी सबसे तेज दर्ज की गई जीत रही है। आइए IPL में GT की सबसे तेज जीत पर नजर डालते हैं।

#1 IPL 2023 में RR के खिलाफ 37 गेंद शेष रहते दर्ज की जीत GT की IPL इतिहास में लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए सबसे तेज जीत साल 2023 में आई थी। उस दौरान टीम ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 37 गेंद शेष रहते हुए जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में RR की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.5 ओवर में 118 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में GT ने 13.5 ओवर में ही रिद्धिमान साहा (41*) की पारी से 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#2 IPL 2026 में RCB के खिलाफ 25 गेंद शेष रहते दर्ज की जीत GT की IPL में लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए दूसरी सबसे तेज जीत मौजूदा सीजन के 42वें मैच में RCB के खिलाफ आई है। मैच में RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए देवदत्त पडिक्कल (40) की पारी से 19.2 ओवर में 155 रन बनाकर ढेर हो गई। जवाब में GT ने कप्तान शुभमन गिल (43) की पारी से 15.5 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। उसने 25 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज कर ली।

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#3 IPL 2026 में CSK के खिलाफ 20 गेंद शेष रहते दर्ज की जीत GT की IPL इतिहास में लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए तीसरी सबसे तेज जीत मौजूदा सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ आई है। मैच में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (74*) की पारी से 158/7 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में GT ने साई सुदर्शन (87) की पारी से 16.4 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। उसने 20 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज कर ली।

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