वनडे विश्व कप में भारतीय महिला खिलाड़ियों द्वारा खेली गई सबसे तेज पारियां 

#1 रिचा घोष (स्ट्राइक रेट-175.0 बनाम पाकिस्तान, 2025) कोलंबो में भारत ने जब 203 रन के स्कोर पर अपना 7वां विकेट खोया, तब घोष क्रीज पर आई। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने आखिरी ओवरों के दौरान तेजी से रन बटोरते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने 20 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की बदौलत नाबाद 35 रन बनाए। उनकी पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवर के बाद 247/10 का स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तानी पारी 159 रन पर सिमट गई।

#2 झूलन गोस्वामी (स्ट्राइक रेट- 171.42 बनाम वेस्टइंडीज, 2013) अपनी गेंदबाजी के लिए मशहूर रही झूलन गोस्वामी भी इस सूची में मौजूद है। पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने विश्व कप 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 21 गेंदों में 171.42 की स्ट्राइक रेट के साथ 36 रन की पारी खेली थी। अपनी इस आक्रामक पारी में उन्होंने 6 चौके लगाए थे। दिलचस्प रूप से उस मैच में गोस्वामी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी थी।

#3 हरमनप्रीत कौर (स्ट्राइक रेट- 163.63 बनाम वेस्टइंडीज, 2013) जिस मैच में गोस्वामी ने बल्लेबाजी में कमाल किया था, उसी मैच में हरमनप्रीत ने 22 गेंदों में 36 रन बनाए थे। उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के भी लगाए थे। भारत ने ब्रेबोर्न स्टेडियम में हुए उस मैच में 284/6 का स्कोर बनाया था। भारतीय सलामी बल्लेबाज थिरुश कामिनी ने 100 रन की पारी खेली थी। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 179 रन पर ही सिमट गई थी।