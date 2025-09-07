टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: श्रीलंका द्वारा बनाए गए सबसे छोटे स्कोर, आंकड़े कर देंगे हैरान

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जहां बल्लेबाज ताबड़तोड़ रन बनाकर रिकॉर्ड कायम करते हैं, वहीं कई बार टीमें बड़े नाम होने के बावजूद बेहद छोटे स्कोर पर सिमट जाती हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम जिसने क्रिकेट जगत में कई सुनहरे पल दिए हैं, कुछ मौकों पर बेहद निराशाजनक प्रदर्शन भी कर चुकी है। टी-20 प्रारूप की तेज रफ्तार में कभी-कभी लय बिगड़ते ही पूरी टीम ढेर हो जाती है। ऐसे में नजर डालते हैं श्रीलंका द्वारा बनाए गए सबसे छोटे स्कोर पर।

#1 77 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2024 टी-20 विश्व कप 2024 में न्यूयॉर्क में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने अपना सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन दर्ज किया था। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने पूरी टीम 19.1 ओवर में 77 रन पर सिमट गई थी। एनरिक नोर्खिया ने 4 विकेट झटके, जबकि श्रीलंका के केवल 3 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सके। कुसल मेंडिस ने 19 रन बनाए थे। मुश्किल पिच पर दक्षिण अफ्रीका को भी चुनौती मिली, लेकिन उन्होंने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#2 80 रन बनाम जिम्बाब्वे, 2025 श्रीलंका ने अपना दूसरा सबसे कम स्कोर (80 रन) जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2025 में दर्ज किया। जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा और ब्रेड इवांस ने घातक गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 3-3 विकेट चटकाए। श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में सिर्फ 17.4 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। जवाब में जिम्बाब्वे को भी शुरुआती झटके लगे। हालांकि, कम स्कोर होने के कारण जिम्ब्बावे 5 विकेट खोकर मुकाबला 14.2 ओवर में जीत गए।

#3 82 रन बनाम भारत, 2016 फरवरी 2016 में विशाखापत्तनम में खेले गए टी-20 मुकाबले में श्रीलंका 18 ओवरों में सिर्फ 82 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारत पूर्व दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने पॉवरप्ले में ही 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजते हुए शानदार 4/8 के आंकड़े दर्ज किए थे। सुरेश रैना ने भी 2 विकेट झटके थे। श्रीलंका की ओर से केवल दासुन शनाका (19) और थिसारा परेरा (12) ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। भारत ने सिर्फ 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।