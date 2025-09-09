टेस्ट क्रिकेट: 21वीं सदी में इन गेंदबाजों ने बिना कोई छक्का दिए लगातार फेंकी 4,000+ गेंदें

टेस्ट क्रिकेट में आमतौर पर बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। अधिकतम 5 दिन तक खेले जाने वाले इस प्रारूप में बल्लेबाज कम जोखिम लेते हुए संभलकर बल्लेबाजी करते हैं। दूसरी तरफ गेंदबाज किफायती साबित होते हैं। क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे गेंदबाज भी हुए हैं, जिन्होंने 21वीं सदी में बिना कोई छक्का दिए लगातार 4,000 से अधिक गेंदे फेंकी हैं। आइए इस विशेष सूची में शामिल गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 मिचेल स्टार्क (5,495 गेंदें) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इस सूची में शीर्ष पर हैं। उन्होंने बिना छक्के दिए टेस्ट में 5,495 गेंदें की थी। स्टार्क 400 से अधिक विकेट लेने वाले चुनिंदा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में शुमार हैं। उन्होंने अब तक 100 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 27.02 की औसत के साथ 402 विकेट लिए हैं। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 16 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं।

#2 जेम्स एंडरसन (4,688 गेंदें) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन सधी हुई गेंदबाजी के लिए विश्व विख्यात थे। उन्होंने बिना छक्के दिए टेस्ट में 4,688 गेंदें की थी। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 188 मैचों में 26.45 की औसत से 704 विकेट चटकाए थे। वह टेस्ट प्रारूप में तीसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। एंडरसन से पहले मुथैया मुरलीधरन (800) और शेन वॉर्न (708) ही टेस्ट में 700 विकेट का आंकड़ा पार कर चुके थे।

#3 जसप्रीत बुमराह (4,483 गेंदें) भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस सूची में तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। उन्होंने 4,483 गेंदे फेंकने के बाद टेस्ट क्रिकेट में छक्का दिया था। बुमराह के बिना छक्का खाए लगातार गेंदबाजी के सिलिसले का अंत ऑस्ट्रेलिया के सैम कोन्स्टास ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2025 के दौरान किया था। अब तक बुमराह ने 48 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 19.82 की औसत के साथ 219 विकेट लिए हैं, जिसमें 15 पारियों में 5 विकेट हॉल शामिल हैं।

#4 स्टुअर्ट ब्रॉड (4,302 गेंदें) इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने बिना कोई छक्का दिए 4,302 गेंदें की थी। ब्रॉड ने अपने टेस्ट करियर का अंत इंग्लैंड की ओर से दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में किया था। उन्होंने 2007 से 2023 के अंतराल में कुल 167 टेस्ट खेले थे, जिसमें 27.68 की औसत के साथ 604 विकेट लिए थे। दाएं हाथ के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने 20 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे।