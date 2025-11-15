ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, जानिए आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया की उछालभरी और तेज पिचों पर रन बनाना हर बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है। हालांकि, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कुछ बल्लेबाजों ने यहां अपनी दमदार तकनीक और धैर्य से इतिहास रचा है। कंगारू सरजमीं पर खेलते हुए इन अंग्रेज बल्लेबाजों ने न सिर्फ परिस्थितियों को मात दी, बल्कि लगातार बड़ी पारियां खेलकर टीम को मजबूती दी। ऐसे में आइए ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 जैक हॉब्स (2,493 रन) इस सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जैक हॉब्स हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहला मुकाबला साल 1908 में खेला था। आखिरी बार वह 1929 में वहां खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 24 मैच की 45 पारियों में 57.97 की औसत से 2,493 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 9 शतक और 9 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 187 रन रहा था। वह 2 बाद नाबाद भी रहे थे।

#2 वॉली हैमंड (1,981 रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी वॉली हैमंड हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट मुकाबला 1928 में खेला था। आखिरी बार वह 1947 में वहां खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 19 मुकाबलों की 35 पारियों में 37.11 की औसत से 1,981 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 7 शतक और 4 अर्धशतक निकले थे। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 251 रन रहा था।

#3 डेविड गॉवर (1,824 रन) तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के एक और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड गॉवर हैं। इस खिलाड़ी का भी बल्ला ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर खूब चला था। उन्होंने 24 मुकाबलों की 45 पारियों में 44.48 की शानदार औसत से 1,824 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 8 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर ऑस्ट्रेलिया में 136 रन रहा था। उन्होंने 1991 में अपना आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में खेला था।