पाकिस्तान बनाम श्रीलंका: बाबर आजम ने लगाया अपना 20वां वनडे शतक, हासिल की ये उपलब्धि

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाबर आजम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में शतकीय पारी (102*) खेली। यह उनके वनडे करियर का कुल 20वां शतक रहा। इसके साथ-साथ श्रीलंका के विरुद्ध उनके बल्ले से निकलने वाली चौथी शतकीय पारी रही। बाबर की पारी की मदद से पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही बाबर की पारी पाकिस्तान ने जब 77 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब बाबर क्रीज पर आए। नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे बाबर ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की। अपनी फॉर्म तलाश रहे बाबर ने क्रीज पर टिकने के बाद कुछ आकर्षक शॉट भी लगाए और 68 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 115 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। उन्होंने फखर जमान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी भी की।

जानकारी पाकिस्तान से सर्वाधिक वनडे शतक वाले बल्लेबाज बने बाबर बाबर अब पाकिस्तान की ओर से वनडे में संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने इस मामले में सईद अनवर की बराबरी की है, जिन्होंने 247 वनडे में 20 ही शतक लगाए थे।

शतक बाबर ने 83 अंतरराष्ट्रीय पारियों के बाद लगाया शतक इससे पहले बाबर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पिछला शतक एशिया कप 2023 में नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाफ आया था। तब से वह पिछली 83 अंतरराष्ट्रीय पारियों में शतक नहीं लगा सके थे। इस अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में बाबर ने विराट कोहली की बराबरी की थी। बता दें कि कोहली ने भी अपने खराब दौर में बिना शतक लगाए 83 अंतरराष्ट्रीय पारी खेली थी। बिना शतक लगाए इनसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पारी खेलने वाले बल्लेबाज सिर्फ सनथ जयसूर्या (88) हैं।