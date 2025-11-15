ईडन गार्डन टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत, ऐसा रहा दूसरा दिन 

रन केएल राहुल ने पूरे किए 4,000 रन राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 4,000 रन पूरे कर लिए। अपनी पारी का 15वां रन बनाते ही राहुल ने ये उपलब्धि हासिल की। राहुल ने अब तक 66 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 115 पारियों में 36.58 की औसत से 4,024 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 11 शतक और 20 शतक अर्धशतक निकले हैं।

डबल जडेजा ने हासिल की ये उपलब्धि जडेजा ने भारत की पहली पारी में 10 रन बनाते ही टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन पूरे कर लिए। वह 4,000 रन और 300 विकेट का डबल पूरा करने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे ऑलराउंडर बने हैं। जडेजा के अलावा इयान बॉथम (5,200 रन और 383 विकेट), कपिल देव (5,248 रन और 434 विकेट) और डेनियल विटोरी (4,531 रन और 362 विकेट) ने ये कारनामा किया था। इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में विपक्षी टीम को परेशान किया।

विकेट जडेजा ने भारत में पूरे किए 250 विकेट जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पार में 4 विकेट लेते ही भारतीय सरजमीं पर अपने 250 विकेट पूरे कर लिए। वह यह कारनामा करने वाले सिर्फ चौथे भारतीय गेंदबाज बने हैं। जडेजा पूर्व दिग्गज रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की सूची में शामिल हो गए हैं। बता दें कि अश्विन ने भारत में सर्वाधिक 383 विकेट लिए हैं। वहीं, कुंबले ने 350 और हरभजन ने 265 विकेट लिए थे।