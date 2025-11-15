भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: भारतीय पारी 189 रन पर सिमटी, हार्मर ने झटके 4 विकेट

पारी ऐसी रही भारत की पारी भारत के लिए कोई भी बल्लेबाज पहली पारी में अर्धशतक तक नहीं लगा पाया। केएल राहुल ने सबसे बड़ी 39 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने 27-27 रन बनाए। एकमात्र अर्धशतकीय साझेदारी वाशिंगटन सुंदर और राहुल के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई। दोनों ने 164 गेंदों में 57 रन जोड़े। मार्को यानसन और साइमन हार्मर ने अच्छी गेंदबाजी की। हार्मर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए। यानसन को 3 सफलता मिली।

गेंदबाजी ऐसी रही दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी दक्षिण अफ्रीका टीम से हार्मर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने कुल 30 रन देते हुए 4 विकेट लिए, इस कारण विपक्षी टीम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। वियाम मूल्डर कोई विकेट नहीं ले सके। उन्होंने अपने 5 ओवर में 15 रन दिए। यानसन के खाते में 3 विकेट आया। केशव महाराज ने 66 रन देते हुए 1 सफलता हासिल की। कॉर्बिन बॉश ने 32 रन देते हुए 1 विकेट लिया।

रन केएल राहुल ने पूरे किए 4,000 रन राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 4,000 रन पूरे कर लिए। अपनी पारी का 15वां रन बनाते ही राहुल ने ये उपलब्धि हासिल की। राहुल ने अब तक 66 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 115 पारियों में 36.58 की औसत से 4,024 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 11 शतक और 20 शतक अर्धशतक निकले हैं।