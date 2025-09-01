दलीप ट्रॉफी 2025: सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें, शेड्यूल और अन्य प्रमुख जानकारी
क्या है खबर?
दलीप ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले 4 से 7 सितंबर तक बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में खेले जाएंगे। नॉर्थ जोन और सेंट्रल जोन ने रविवार को क्वार्टर फाइनल मैचों में पहली पारी में बढ़त हासिल करने के बाद इस चरण के लिए क्वालीफाई किया है। अब उनका मुकाबला वेस्ट जोन और साउथ जोन से होगा, जो पिछले साल के फाइनलिस्ट होने के कारण सीधे इस चरण में पहुंची हैं। आइए इससे जुड़ी पूरी जानकारी पर नजर डालते हैं।
दबदबा
नॉर्थ और सेंट्रल जोन ने बनाया दबदबा
नॉर्थ जोन ने ईस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में पहली पारी में मिली 175 रनों की बढ़त से अगले चरण में प्रवेश किया। टीम के कप्तान अंकित कुमार, यश ढुल और आयुष बदोनी ने शतक जड़े। औकीब नबी ने हैट्रिक हासिल की। सेंट्रल जोन ने भी नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ पहली पारी में मिली 347 रन की बढ़त के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दानिश मालेवार (203), रजत पाटीदार (125) और शुभम शर्मा (125) ने शतक जड़े।
शेड्यूल
कैसा है सेमीफाइनल का शेड्यूल?
सेमीफाइनल मैचों में नॉर्थ जोन का मुकाबला साउथ जोन से COE ग्राउंड 1 पर होगा, जबकि वेस्ट जोन का मुकाबला सेंट्रल जोन से ग्राउंड 2 पर होगा। दलीप ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मैचों का सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस टूर्नामेंट के केवल फाइनल मुकाबले की ही लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। हालांकि, प्रशंसक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की आधिकारिक वेबसाइट पर दोनों मैचों का लाइव स्कोरकार्ड देख सकते हैं।
टीमें
सेमीफाइनल के लिए वेस्ट और साउथ जोन की टीमें
वेस्ट जोन की टीम: शार्दुल ठाकुर (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, आर्या देसाई, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, रुतुराज गायकवाड़, जयमीत पटेल, मनन हिंगराजिया, सौरभ नवाले (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुश कोटियन, धर्मंद्रसिंह जडेजा, तुषार देशपांडे, अर्जन नागवासवाला। साउथ जोन की टीम: मोहम्मद अजहरुद्दीन (कप्तान), तन्मय अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, मोहित काले, सलमान निजार, नारायण जगदीसन, त्रिपुराना विजय, तनय त्यागराजन, विजयकुमार वैश्यक, निधिश एमडी, रिकी भुई, बासिल एनपी, गुरजापनीत सिंह, स्नेहल कौथंकर, अंकित शर्मा, शेख रशीद।
टीमें
सेमीफाइनल के लिए नॉर्थ और सेंट्रल जोन की टीमें
नॉर्थ जोन की टीम: अंकित कुमार (कप्तान), शुभम खजूरिया, आयुष बदोनी, यश ढुल, अंकित कलसी, निशांत संधू, साहिल लोत्रा, मयंक डागर, युद्धवीर सिंह चरक, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, कन्हैया वधावन। सेंट्रल जोन की टीम: ध्रुव जुरेल (कप्तान/विकेटकीपर), रजत पाटीदार , आर्यन जुयाल, दानिश मालेवार, संजीत देसाई, आदित्य ठाकरे, दीपक चाहर , सारांश जैन, आयुष पांडे, शुभम शर्मा, यश राठौड़, हर्ष दुबे, मानव सुथार, खलील अहमद।
प्रमुख खिलाड़ी
नाॅर्थ और साउथ जोन मुकाबले में इन पर रहेगी नजर
नॉर्थ जोन के औकिब नबी ने क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन के खिलाफ 5 विकेट झटके हैं। उनके स्पेल में एक डबल हैट्रिक (लगातार चार गेंदों पर 4 विकेट) भी शामिल थी। बदोनी ने पहली पारी में 63 और दूसरी पारी में नाबाद 204 रन की पारी खेली। दक्षिण जोन के देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने 41.39 की औसत से 2,815 प्रथम श्रेणी रन बनाए हैं। गुरजपनीत सिंह ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी में 13 विकेट चटकाए थे।
नजर
पश्चिम और सेंट्रल जोन मुकाबले में इन पर रहेगी नजर
क्वार्टर फाइनल के पहले दिन सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार ने 125 रनों की तेज पारी खेली और दूसरी पारी में भी 66 रन बनाए। यश राठौड़ ने भी 2 अर्धशतकों (87 और 78) के साथ मजबूती प्रदान की। वेस्ट जोन से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने 2024/25 रणजी ट्रॉफी में 68.57 की औसत से 480 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल के ऊपर वेस्ट जोन को बतौर सलामी बल्लेबाज बेहतर शुरुआत देने की जिम्मेदारी होगी।