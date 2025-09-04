दलीप ट्रॉफी 2025: एन जगदीशन ने अपने प्रथम श्रेणी करियर का 11वां शतक लगाया, जानिए आंकड़े

इस समय खेली जा रही दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में साउथ जोन के एन जगदीशन ने नॉर्थ जोन के खिलाफ शतक (148*) लगाया। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का कुल 11वां शतक रहा। अपनी इस शानदार पारी के दौरान उन्होंने तन्मय अग्रवाल के साथ पहले विकेट के लिए 103 और देवदत्त पडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 128 रन भी जोड़े। आइए उनके प्रथम श्रेणी क्रिकेट के आंकड़ों के बारे में जानते हैं।

पारी जगदीशन ने लगाया बेहतरीन शतक टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ जोन की टीम को जगदीशन और तन्मय की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही पिच पर जगदीशन ने संभलकर बल्लेबाजी की। तमिलनाडु के इस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने 184 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। दूसरी तरफ साउथ जोन की पारी में तन्मय 43 रन बनाकर और पडिक्कल 57 रन बनाकर आउट हुए।

आंकड़े शानदार रहा है जगदीशन का प्रथम श्रेणी करियर अपने प्रथम श्रेणी करियर में अब तक जगदीशन ने 53 मैच खेले हैं और इसकी 80 पारियों में 3,500 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 11 शतक और 14 अर्धशतक निकले है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 321 रन रहा है। अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 64 मैचों में 46.23 की औसत से 2,728 रन बनाए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में वह चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम का हिस्सा रहे हैं।

साउथ जोन बड़े स्कोर की ओर अग्रसर साउथ जोन दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल के पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 297/3 का स्कोर बनाया। इस समय क्रीज पर जगदीशन 148 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके साथ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन 11 रन बनाकर मौजूद हैं। पहले दिन सिर्फ 81 ओवर का ही खेल सम्भव हो पाया। नॉर्थ जोन की ओर से निशांत सिंधु सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 59 रन देते हुए 2 विकेट लिए।