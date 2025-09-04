टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बिना कोई छक्का लगाए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज 

टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाज स्वभाविक तौर पर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अमूमन बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए चौकों और छक्कों का सहारा लेते हैं। हालांकि, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कुछ ऐसे भी मैच हुए हैं, जिनमें बल्लेबाजों ने बिना कोई छक्का लगाए अर्धशतक लगाए हैं। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बिना कोई छक्का लगाए सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 ब्रायन बेनेट (81 रन बनाम श्रीलंका, 2025) हरारे में हुए मैच में जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने श्रीलंका के खिलाफ 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उनका कुल 5वां अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने 57 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 81 रन बनाए। उनकी पारी की मदद से जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 175/7 का स्कोर बनाया। हालांकि, श्रीलंका ने 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था।

#2 फाफ डु प्लेसिस (79* रन बनाम बांग्लादेश, 2015) दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 79 रन की पारी खेली थी। उन्होंने मीरपुर में हुए उस मैच में 61 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके लगाए थे। वह अपनी अर्धशतकीय पारी में कोई छक्का नहीं लगा सके थे। डु प्लेसिस की पारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने 148/4 का स्कोर बनाया और बांग्लादेशी टीम 96 रन पर ही सिमट गई थी।

#3 बाबर आजम (79* रन बनाम न्यूजीलैंड, 2022) पाकिस्तान ने 2022 में क्राइस्टचर्च में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया था। उस मैच में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने बाबर आजम के अर्धशतक की बदौलत लक्ष्य हासिल किया था। कप्तानी कर रहे बाबर ने 53 गेंदों में नाबाद 79 रन बनाए थे। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने बिना छक्के लगाए 11 चौके लगाए थे।