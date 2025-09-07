दलीप ट्रॉफी 2025: साउथ जोन और सेंट्रल जोन के बीच होगा फाइनल, जानिए सभी अहम बातें 

दलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला साउथ जोन और सेंट्रल जोन के बीच 11 सितंबर से खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बीच ड्रॉ रहा, जिसमें पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल करने के चलते साउथ जोन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं, सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन के बीच मुकाबला भी ड्रॉ रहा और बढ़त बनाने वाली सेंट्रल जोन ने खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। आइए फाइनल से जुड़ी जानकारी पर नजर डालते हैं।

पहला सेमीफाइनल ऐसा रहा पहला सेमीफाइनल मुकाबला पहले सेमीफाइनल में साउथ जोन ने एन जगदीशन के बड़े शतक (197) की बदौलत 536 रन बनाए। जवाब में नॉर्थ जोन की टीम शुभम खजूरिया के शतक (128) के बावजूद 361 रन ही बना सकी। बढ़त हासिल करने वाली साउथ जोन ने दूसरी पारी में जब 95/1 का स्कोर बनाया था, तब मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस बीच जगदीशन ने अपनी दूसरी पारी में नाबाद 52 रन बनाए।

दूसरा सेमीफाइनल रोचक रहा दूसरा सेमीफाइनल दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट जोन ने रुतुराज गायकवाड़ के शतक (184) की मदद से 438 रन बनाए। जवाब में सेंट्रल जोन ने 600 रन बनाते हुए बढ़त हासिल की। सेंट्रल जोन की ओर से शुभम शर्मा (96), कप्तान रजत पाटीदार (77), उपेंद्र यादव (87), हर्ष दुबे (75) और सारांश जैन (63*) ने अर्धशतक लगाए। इसके बाद वेस्ट जोन ने दूसरी पारी में जब 216/8 का स्कोर बनाया, तब मैच ड्रॉ रहा।

फाइनल अपने 14वें फाइनल की तलाश में है साउथ जोन जोनल प्रारूप में कुल 55 दलीप ट्रॉफी संस्करण आयोजित किए गए हैं, जिनमें से साउथ जोन ने 13 बार खिताब जीता है। दलीप ट्रॉफी के इतिहास में साउथ जोन ने 24वीं बार फाइनल में प्रवेश किया है। आखिरी बार 2023 में टीम ने खिताब जीता था। सेंट्रल जोन ने अब तक 6 खिताब जीते हैं। इस टीम ने 17वीं बार खिताबी मुकाबले में पहुंचने में सफलता हासिल की है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें सेंट्रल जोन के दानिश मालेवर और पाटीदार ने बल्लेबाजी में कमाल किया है। मालेवर ने 3 पारियों में 294 रन और पाटीदार ने 3 पारियों में 268 रन बनाए हैं। साउथ जोन से जगदीशन ने 2 पारियों में 249 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में सेंट्रल जोन के हर्ष दुबे ने 4 पारियों में 28.70 की औसत से 10 विकेट लिए हैं। उनके साथी गेंदबाज सारांश जैन ने 8 सफलताएं हासिल की हैं।