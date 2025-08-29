जिम्बाब्वे के खिलाफ कामिंदु मेंडिस और जनिथ लियानागे ने जड़े अर्धशतक, जानिए दोनों के आंकड़े 

श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस और जनिथ लियानागे ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इन दोनों खिलाड़ियों की पारियों के बदौलत जिम्बाब्वे की टीम 50 ओवर में 298/6 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही। मेंडिस और लियानागे ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। ऐसे में आइए दोनों खिलाड़ियों की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही मेंडिस की पारी मेंडिस ने सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 36 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 158.33 की रही। ये मेंडिस के वनडे करियर का तीसरा और जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक इस टीम के खिलाफ 4 मुकाबले खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 35.50 की औसत से 142 रन बनाए हैं।

नजर लियानागे की पारी पर एक नजर लियानागे 47 गेंदों में 70 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 148.94 की रही। मेंडिस और लियानागे के बीच 83 गेंदों में 137 रनों की साझेदारी हुई। ये लियानागे के वनडे करियर का छठा और जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। इस टीम के खिलाफ लियानागे ने अब तक 4 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 3 पारियों में 94.50 की औसत से 189 रन बनाने में सफल रहे हैं।

करियर ऐसा रहा है दोनों का वनडे करियर मेंडिस ने 23 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 27 की औसत से 459 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 64 रन है। इस खिलाड़ी ने अपना पहला वनडे 2019 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। लियानागे ने 27 मुकाबलों में 47.35 की औसत से 805 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक भी निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101* रन है।