दलीप ट्रॉफी 2025: आयुष बदोनी ने जड़ा प्रथम श्रेणी करियर का चौथा शतक, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Aug 31, 2025
11:05 am
दलीप ट्रॉफी 2025 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन के बल्लेबाज आयुष बदोनी ने ईस्ट जोन के खिलाफ दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का चौथा शतक रहा है, जिसे उन्होंने 124 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत नॉर्थ जोन की टीम ने मैच में बड़ी बढ़त हासिल करते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली। आइए बदोनी की पारी और प्रथम श्रेणी आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

कैसी रही बदोनी की पारी और साझेदारी?

नॉर्थ जोन को दूसरी पारी में 294 रन के कुल स्कोर पर यश ढुल (133) के रूप में दूसरा झटका लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी पर आए बदोनी ने कप्तान अंकित कुमार (198) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अंकित के साथ तीसरे विकेट के लिए 150 रनों की अहम साझेदारी निभाई। बदोनी अपनी पारी में अब तक 6 चौके जड़ चुके हैं। इससे साफ है उन्होंने बड़ी संयमित पारी खेली है।

कैसा रहा है बदोनी का प्रथम श्रेणी करियर?

बदोनी ने साल 2023 में सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने प्रथम श्रेणी करियर का आगाज किया था। वह अब तक 15 मैच खेले हैं, जिसमें 22 पारियों में 55 से अधिक की औसत के साथ 1,163* से अधिक रन बना लिए हैं। इस बीच उन्होंने 4 शतक के अलावा 3 अर्धशतक भी जड़े हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 205 रन का रहा है। बदोनी 18 लिस्ट-A मैचों में भी 540 रन बना चुके हैं।