आयुष बदोनी ने खेली शानदार शतकीय पारी

दलीप ट्रॉफी 2025: आयुष बदोनी ने जड़ा प्रथम श्रेणी करियर का चौथा शतक, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 11:05 am Aug 31, 202511:05 am

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2025 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन के बल्लेबाज आयुष बदोनी ने ईस्ट जोन के खिलाफ दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का चौथा शतक रहा है, जिसे उन्होंने 124 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत नॉर्थ जोन की टीम ने मैच में बड़ी बढ़त हासिल करते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली। आइए बदोनी की पारी और प्रथम श्रेणी आंकड़ों पर नजर डालते हैं।