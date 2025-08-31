LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / DPL 2025: नीतीश राणा ने मैदान पर हुए विवाद के लिए दिग्वेश राठी को ठहराया जिम्मेदार
DPL 2025: नीतीश राणा ने मैदान पर हुए विवाद के लिए दिग्वेश राठी को ठहराया जिम्मेदार
नीतीश राणा ने मैदान पर हुए विवाद के लिए दिग्वेश राठी को ठहराया जिम्मेदार (तस्वीर: एक्स/@DelhiPLT20)

DPL 2025: नीतीश राणा ने मैदान पर हुए विवाद के लिए दिग्वेश राठी को ठहराया जिम्मेदार

लेखन भारत शर्मा
Aug 31, 2025
12:07 pm
क्या है खबर?

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 के एलिमिनेटर मैच में वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नितीश राणा ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के दिग्वेश राठी के साथ हुई तीखी बहस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राठी ने इस विवाद की शुरुआत की थी और इसलिए उन्होंने इसका जवाब दिया। बता दें कि दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई बहस के दौरान साथी खिलाड़ियों ने बीच बचाव कर मामले को निपटाया था। आइए जानते हैं राणा ने क्या कुछ कहा।

पृष्ठभूमि

राणा और राठी के बीच क्यों हुआ था विवाद?

दोनों खिलाड़ियों के बीच टकराव की शुरुआत राठी के एक्शन करने के बाद गेंद न फेंकने से हुई थी। अगली गेंद पर राणा ने पीछे हटकर राठी को गेंद करने से रोक दिया और भड़कते हुए कहा, 'चल डालता रह चल'। अगली गेंद पर राणा ने रिवर्स स्वीप से राठी के गेंद पर छक्का जड़ा और अपने बल्ले पर नोटबुक में लिखने वाले जश्न की नकल करके राठी का मजाक उड़ाया। इसके बाद दोनों खिलाड़ी तीखी बहस में उलझ गए।

बयान

मामले पर राणा ने क्या कहा?

मैच के बाद राणा ने मीडिया से कहा, "बात ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। वह अपनी टीम के लिए मैच जीतने आया था, और मैं अपनी टीम के लिए। हालांकि, दोनों खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वे क्रिकेट के खेल का सम्मान करें।" राणा ने स्पष्ट किया, "राठी ही थे जिन्होंने उनके बीच झगड़े की शुरुआत की थी। अगर कोई मुझे छेड़े या मेरे सामने आए, तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं।"

प्रतिक्रिया

राणा ने अपनी आक्रामक प्रतिक्रिया पर क्या कहा?

राणा ने कहा कि उन्होंने कभी झगड़े शुरू नहीं किए, लेकिन कोई उन्हें पहले उकसाता है, तो वे हमेशा पलटवार करते हैं। उन्होंने कहा, "जो शुरू करता है, उसे खत्म करना उसके हाथ में है। मैं अब तक कई झगड़ों में शामिल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी लड़ाई नहीं की।" उन्होंने कहा कि माता-पिता ने मुझे सिखाया है कि अगर वे गलत नहीं हैं तो अपने लिए खड़े हों और मैदान पर मै ठीक यही करता हूं।

कार्रवाई

दोनों खिलाड़ियों पर लगाया गया है जुर्माना

मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों पर उनकी हरकतों के लिए जुर्माना लगाया गया है। राठी पर उनकी मैच फीस का 80 प्रतिशत और राणा पर 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इस टकराव के बीच, अब राणा की टीम DPL 2025 के फाइनल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स से भिड़ेगी। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने मौजूदा टूर्नामेंट में 52.33 की औसत से 314 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 188.02 का रही है, जो बेहद शानदार है।