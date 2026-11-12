अक्षर की कप्तानी में DC ने किया था निराश (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2027 से पहले क्या DC की कप्तानी छोड़ना चाहते हैं अक्षर पटेल?

लेखन अंकित पसबोला 09:39 am Nov 12, 202609:39 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अक्षर पटेल की कप्तानी खराब रही है। उनके नेतृत्व में पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच सकी थी। अब IPL 2027 की छोटी नीलामी से पहले DC फ्रेंचाइजी अपने कप्तान को लेकर उलझन में हैं। खबरों के मुताबिक, अक्षर पिछले 2 कठिन सीजन के बाद टीम की कप्तानी जारी रखना नहीं चाहते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।