वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाने से चूके डेवोन कॉनवे, खेली 90 रन की शानदार पारी 

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने शानदार अर्धशतकीय पारी (90) खेली। ये उनके वनडे करियर का 5वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। कॉनवे अपने शतक से सिर्फ 10 रन दूर थे, तभी उन्हें जस्टिन ग्रीव्स ने आउट किया। कॉनवे साल 2023 के बाद एक भी वनडे शतक नहीं लगा पाए हैं। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही कॉनवे की पारी और साझेदारी कॉनवे ने मैच में 84 गेंदों का सामना किया और 90 रन बनाए। उनके बल्ले से 13 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 107.14 की रही। पहले विकेट के लिए कॉनवे ने रचिन रविंद्र के साथ मिलकर 99 गेंदों में 106 रन की साझेदारी निभाई। रविंद्र ने भी मैच में 46 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 121.74 की रही।

करियर ऐसा रहा है कॉनवे का वनडे करियर कॉनवे ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 39 मुकाबले खेले हैं और इसकी 38 पारियों में 45.82 की औसत से 1,604 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152* रन रहा है। कॉनवे ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा (327 रन) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।