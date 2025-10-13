टेस्ट क्रिकेट: पाकिस्तान में पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाले दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज 

#1 पॉल एडम्स (7/128 बनाम पाकिस्तान, 2003) बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर पॉल एडम्स ने 2003 में लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान की पहली पारी में 128 रन देते हुए 7 विकेट लिए थे। यह उनके टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साबित हुआ था। उनकी बेहतरीन पारी के बावजूद पाकिस्तान ने पहली पारी में 401 रन बनाए थे। पाकिस्तान की दूसरी पारी के दौरान एडम्स ने सिर्फ 1 विकेट लिया था और आखिर में उस टेस्ट को पाकिस्तान ने 8 विकेट से जीता था।

#2 शॉन पोलाक (6/78 बनाम पाकिस्तान, 2003) दक्षिण अफ्रीका ने 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट को ड्रॉ खेला था। उस मुकाबले में शॉन पोलाक ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी में 78 रन देते हुए 6 विकेट लिए थे। उन्होंने शीर्षक्रम में कप्तान इंजमाम उल हक समेत प्रमुख विकेट चटकाए थे। उनकी घातक गेंदबाजी के चलते पाकिस्तान की पारी 348 रन पर सिमट गई थी। उन्होंने दूसरी पारी में 1 विकेट लिया था।

#3 सेनुरन मुथुसामी (6/117 बनाम पाकिस्तान, 2025) बाएं हाथ के स्पिनर मुथुसामी ने 32 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 117 रन देते हुए 6 सफलताएं हासिल की। उन्होंने इमाम-उल-हक, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली, साजिद खान, और शाहीन अफरीदी के विकेट चटकाए। यह उनका पहला 5 विकेट हॉल है। उनकी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के चलते ही पाकिस्तान ने पहली पारी में सभी विकेट खोकर 378 रन बनाए। मुथुसामी के अलावा प्रेनेलन सुब्रायेन ने 2 सफलताएं हासिल की।