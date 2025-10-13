गैलेक्सआई अगले साल उपग्रह लॉन्च करेगी (प्रतीकात्मक तस्वीर: अनस्प्लैश)

गैलेक्सआई 2026 में लॉन्च करेगी देश का सबसे बड़ा निजी उपग्रह, जानिए क्या है इसकी खासियत

क्या है खबर?

बेंगलुरु की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप गैलेक्सआई 2026 की पहली तिमाही में अपना पहला कमर्शियल उपग्रह 'दृष्टि' लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। यह एक निजी भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित अपनी तरह का सबसे बड़ा उपग्रह होगा। कंपनी के सह संस्थापक और CEO सुयश सिंह ने बताया, "अंतरिक्ष में जाने का यह सही समय है।" उन्होंने उपग्रह को लॉन्च स्लॉट मिलने की पुष्टि भी की है।