महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप 2025 के 13वें मैच में 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम से भिड़ेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली पिछली हार को भुलाकर फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। दूसरी तरफ कंगारू टीम अपनी जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए मेजबान टीम को कड़ी चुनौती देने का प्रयास करेगी। आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
भारत के खिलाफ रहा है ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी
अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में कंगारू टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 59 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 48 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है और 11 में भारतीय टीम ने बाजी मारी है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे मैचों में 4 में कंगारू टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय टीम केवल 1 मुकाबला जीतने में सफल रही है।
प्लेइंग इलेवन
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
भारत को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। मंधाना अभी तक बड़ी पारी खेलने में असफल रही है। गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से फिर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। दीप्ति को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा। भारत की संभावित एकादश: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और अमनजोत कौर।
टीम
ऐसी हो सकती है ऑस्ट्रेलियाई टीम
कंगारू टीम को अपनी कप्तान एलिसा हीली और उनकी सलामी साझेदार फोएब लिचफील्ड से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसी तरह बेथ मूनी भी फिर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगी। किम गार्थ से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। ऑस्ट्रेलिया की संभावित एकादश: एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शुट्ट।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
भारत के लिए मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 58.50 की औसत से 585 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 65.20 की औसत से 326 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह क्रांति ने 10 मैचों में 20 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मूनी ने पिछले 10 मैचों में 51.11 की औसत से 460 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में गार्थ ने पिछले 9 मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला विशाखापट्टनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।