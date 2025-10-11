महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ रहा है ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में कंगारू टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 59 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 48 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है और 11 में भारतीय टीम ने बाजी मारी है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे मैचों में 4 में कंगारू टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय टीम केवल 1 मुकाबला जीतने में सफल रही है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें भारत के लिए मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 58.50 की औसत से 585 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 65.20 की औसत से 326 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह क्रांति ने 10 मैचों में 20 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मूनी ने पिछले 10 मैचों में 51.11 की औसत से 460 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में गार्थ ने पिछले 9 मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए हैं।