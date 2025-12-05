डे-नाइट टेस्ट: जो रूट और जोफ्रा आर्चर ने 10वें विकेट के लिए की रिकॉर्ड साझेदारी
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट और जोफ्रा आर्चर ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ ब्रिसबेन में खेले जा रहे डे-नाइट एशेज टेस्ट में 10वें विकेट के लिए नया रिकॉर्ड बनाया। दोनों ने पहली पारी में 70 रनों की साझेदारी कर साल 2023 में माउंट माउंगानुई में टॉम ब्लंडेल और ब्लेयर टिकनर द्वारा बनाए गए 59 रनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह डे-नाइट टेस्ट में 10वें विकेट की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है।
साझेदारी
ऐसी रही इंग्लैंड की बल्लेबाजी
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। मिचेल स्टार्क (6/75) ने बेन डकेट और ओली पोप को बिना खाता खोले आउट कर शुरुआती झटके दिए। इसके बाद रूट ने जैक क्रॉली (76) के साथ 117 रनों की साझेदारी की और फिर हैरी ब्रूक (31) के साथ 54 रन जोड़े। ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करते हुए जोश इंग्लिस के रन-आउट से कप्तान बेन स्टोक्स (19) को पवेलियन भेजा और इंग्लैंड को 264/9 पर रोक दिया। इसके बाद रूट और आर्चर छा गए।
शतक
जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में जड़ा पहला शतक
रूट ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर अपना पहला टेस्ट शतक 181 गेंदों में पूरा किया। वह गाबा में टेस्ट के पहले दिन शतक लगाने वाले मॉरिस लेलैंड के बाद दूसरे इंग्लिश बल्लेबाज बने और कुल मिलाकर इंग्लैंड के लिए आठवें खिलाड़ी हैं। रूट ने नाबाद 138 रन बनाए। आर्चर के बल्ले से 38 रन निकले। दोनों की साझेदारी से इंग्लैंड पहली पारी में मजबूत हुई। आर्चर के आउट होते ही इंग्लैंड की पारी 334 पर समाप्त हो गई।
बल्लेबाजी
रूट के टेस्ट करियर का 40वां शतक
रूट ने मैच के दौरान अपने टेस्ट करियर का 40वां शतक पूरा किया और वह इस प्रारूप में 40 शतक लगाने वाले सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने। उनसे पहले भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर (51), दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस (45) और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (41) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। रूट के नाम टेस्ट क्रिकेट में 66 अर्धशतक भी दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और लंबे करियर की मजबूती को दर्शाते हैं।