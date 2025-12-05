डे-नाइट टेस्ट: जो रूट और जोफ्रा आर्चर ने 10वें विकेट के लिए की रिकॉर्ड साझेदारी

साझेदारी ऐसी रही इंग्लैंड की बल्लेबाजी इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। मिचेल स्टार्क (6/75) ने बेन डकेट और ओली पोप को बिना खाता खोले आउट कर शुरुआती झटके दिए। इसके बाद रूट ने जैक क्रॉली (76) के साथ 117 रनों की साझेदारी की और फिर हैरी ब्रूक (31) के साथ 54 रन जोड़े। ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करते हुए जोश इंग्लिस के रन-आउट से कप्तान बेन स्टोक्स (19) को पवेलियन भेजा और इंग्लैंड को 264/9 पर रोक दिया। इसके बाद रूट और आर्चर छा गए।

शतक जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में जड़ा पहला शतक रूट ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर अपना पहला टेस्ट शतक 181 गेंदों में पूरा किया। वह गाबा में टेस्ट के पहले दिन शतक लगाने वाले मॉरिस लेलैंड के बाद दूसरे इंग्लिश बल्लेबाज बने और कुल मिलाकर इंग्लैंड के लिए आठवें खिलाड़ी हैं। रूट ने नाबाद 138 रन बनाए। आर्चर के बल्ले से 38 रन निकले। दोनों की साझेदारी से इंग्लैंड पहली पारी में मजबूत हुई। आर्चर के आउट होते ही इंग्लैंड की पारी 334 पर समाप्त हो गई।

