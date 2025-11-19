LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / क्युरासाओ ने रचा इतिहास, FIFA विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाला सबसे छोटा देश बना
क्युरासाओ ने FIFA विश्व कप के लिए किया क्वालीफाई (तस्वीर: एक्स/@TheBlueWaveFFK)

लेखन अंकित पसबोला
Nov 19, 2025
10:34 am
क्या है खबर?

कैरेबियाई द्वीप समूह में बसा छोटा सा देश क्युरासाओ ने अगले साल होने वाले FIFA विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया। लगभग डेढ़ लाख लोगों की आबादी वाले इस देश ने इतिहास रच दिया। दरअसल, यह विश्व कप का टिकट हासिल करने वाला सबसे छोटा देश (जनसंख्या के लिहाज से) बन गया। पनामा और हैती ने भी इसी छेत्र से विश्व कप का टिकट प्राप्त करने में सफलता हासिल की। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिकॉर्ड 

क्युरासाओ ने आइसलैंड का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा 

कॉनकाकफ क्वालीफाइंग राउंड के अंतिम दिन क्युरासाओ ने जमैका के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेलने में सफलता हासिल की। इस छोटे से द्वीपीय देश की जनसंख्या मात्र 156,115 है और इसका क्षेत्रफल मात्र 444 वर्ग किलोमीटर है। क्युरासाओ टूर्नामेंट में एकमात्र अपराजित देश रहा और 12 अंकों के साथ ग्रुप-B में शीर्ष पर रहा। उन्होंने आइसलैंड का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। जब आइसलैंड ने 2018 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था, तब उनकी आबादी लगभग 3.50 लाख थी।

ग्रुपस्टेज 

2010 में FIFA का सदस्य देश बना था क्युरासाओ 

क्युरासाओ 2010 में FIFA का सदस्य देश बना था। ऐसे में इस देश के लिए यह क्वालीफिकेशन उसके खेल इतिहास में एक अभूतपूर्व क्षण है। 5 दिसंबर को वाशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में विश्व कप ड्रॉ होने पर क्युरासाओ को अपने ग्रुप-स्टेज प्रतिद्वंदियों का पता चलेगा। अपने विश्व कप क्वालिफाइंग अभियान के दौरान क्युरासाओ ने बरमूडा के खिलाफ 7-0 से बड़ी जीत दर्ज की थी।

हैती 

हैती ने भी किया क्वालीफाई 

जहां क्युरासाओ ने वैश्विक सुर्खियाँ बटोरीं, वहीं यह रात हैती के नाम भी रही, जिसने विलेमस्टेड में निकारागुआ पर 2-0 की शानदार जीत के साथ 52 सालों में पहली बार विश्व कप में जगह बनाई। हैती में चल रहे संघर्ष के कारण यह शहर उनका अस्थायी घरेलू मैदान रहा है, और उनका यह क्वालीफाई 1974 के विश्व कप में पदार्पण के बाद से देश की सबसे बड़ी फुटबॉल उपलब्धियों में से एक है।

जानकारी

पनामा ने अहम मुकाबले में अल साल्वाडोर को दी मात 

पनामा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अल साल्वाडोर को 3-0 से हराकर ग्रुप-A में शीर्ष स्थान हासिल किया और 2018 में क्वालीफाई करने के बाद से विश्व कप में अपनी जगह पक्की की।