रणजी ट्रॉफी: रिंकू सिंह ने जड़ा प्रथम श्रेणी करियर का 9वां शतक, जानिए उनके आंकड़े 

रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह ने कमाल की शतकीय पारी खेली है। तमिलनाडु क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर का 9वां शतक लगाया। तमिलनाडु ने मैच की पहली पारी में 455 रन बनाए थे। जवाब में रिंकू की पारी के दम पर उत्तर प्रदेश ने 300 का आंकड़ा पार किया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही रिंकू की पारी रिंकू नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की। अच्छी गेंदों का इस खिलाड़ी ने सम्मान किया और खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाई और तमिलनाडु के गेंदबाजों को परेशान किया। उन्होंने शिवम मावी (54) के साथ मिलकर 131 गेंदों में 104 रनों की साझेदारी निभाई। इसके अलावा शिवम शर्मा के साथ रिंकू ने 114 गेंदों में 53 रन जोड़े।

करियर रिंकू के प्रथम श्रेणी करियर पर एक नजर रिंकू ने 2016 में हैदराबाद क्रिकेट टीम के खिलाफ प्रथम श्रेणी करियर का आगाज किया था। वह अब तक 52 मैचों की 74 पारियों में लगभग 59 की औसत से 3,600 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 9 शतक के अलावा 22 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 163 रन का रहा है। वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2 वनडे में 55 रन और 35 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 550 रन भी बना चुके हैं।