IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स में किए गए हैं कई बड़े बदलाव (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: CSK के लिए खेलेंगे संजू सैमसन, इन खिलाड़ियों को किया रिलीज और रिटेन

लेखन भारत शर्मा 05:08 pm Nov 15, 202505:08 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले सीजन में बेहद खराब प्रदर्शन करने वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने IPL 2026 में सफलता हासिल करने के लिए अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। इसमें टीम ने जहां ट्रेड के जरिए संजू सैमसन को हासिल किया है, वहीं रविंद्र जडेजा और सैम कर्रन को रिलीज कर दिया है। CSK टीम प्रबंधन ने भविष्य की योजनाओं के चलते यह अहम फैसला लिया है। आइए पूरी खबर जानते हैं।