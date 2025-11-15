LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / IPL 2026: CSK के लिए खेलेंगे संजू सैमसन, इन खिलाड़ियों को किया रिलीज और रिटेन
IPL 2026: CSK के लिए खेलेंगे संजू सैमसन, इन खिलाड़ियों को किया रिलीज और रिटेन
IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स में किए गए हैं कई बड़े बदलाव (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: CSK के लिए खेलेंगे संजू सैमसन, इन खिलाड़ियों को किया रिलीज और रिटेन

लेखन भारत शर्मा
Nov 15, 2025
05:08 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले सीजन में बेहद खराब प्रदर्शन करने वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने IPL 2026 में सफलता हासिल करने के लिए अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। इसमें टीम ने जहां ट्रेड के जरिए संजू सैमसन को हासिल किया है, वहीं रविंद्र जडेजा और सैम कर्रन को रिलीज कर दिया है। CSK टीम प्रबंधन ने भविष्य की योजनाओं के चलते यह अहम फैसला लिया है। आइए पूरी खबर जानते हैं।

रिटेन

CSK ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज

CSK ने इन्हें किया रिटेन: महेंद्र सिंह धोनी, संजू सैमसन (राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड), रुतुराज गायकवाड़, डेवाल्ड ब्रेविस, रविंद्र जडेजा, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, रामाकृष्णा घोष, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, । CSK ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज: कर्रन और जडेजा (राजस्थान रॉयल्स पहुंचे), राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, सी चंद्रन सिद्धार्थ, दीपक हूडा, रचिन रविंद्र, डेवोन कॉनवे, विजय शंकर, जैमी ओवरटन, शेख राशिद, मथीशा पथिराना और कमलेश नागरकोटी।

प्रदर्शन

IPL 2025 में कैसा रहा था CSK का प्रदर्शन? 

CSK का IPL 2025 का सफर चुनौतियों से भरा रहा। टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। लीग के अपने पहले मैच में CSK ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ जीत के साथ शानदार शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद 13 में से 10 मैच हार गई। टीम के नियमित कप्तान रुतुराज गायकवाड़ भी चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए और महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करते नजर आए।

नीलामी

दिसंबर में होनी है बड़ी नीलामी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगातार तीसरे साल IPL की नीलामी भारत से बाहर होने वाली है और 15 या 16 दिसंबर नीलामी की संभावित तारीख है। बता दें कि पिछली 2 नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा (2024) और दुबई (2023) में की गई थी। नीलामी से पहले सभी टीमों को खिलाड़ियों को रिटेन करने की जानकारी देनी थी और 15 दिसंबर रिटेंशन की आखिरी तारीख रखी गई थी। अबू धाबी में नीलामी के आयोजित होने की संभावना है।