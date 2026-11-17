यशस्वी जायसवाल छोड़ सकते हैं राजस्थान रॉयल्स का साथ

यशस्वी जायसवाल छोड़ सकते हैं राजस्थान रॉयल्स का साथ? इरफान पठान ने बताया संभावित नया ठिकाना

लेखन भारत शर्मा 01:28 pm Nov 17, 202601:28 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की रिटेंशन समय-सीमा से ठीक पहले युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के राजस्थान रॉयल्स (RR) छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने जायसवाल के संभावित ट्रेड को लेकर RR से संपर्क किया है। इस बीच पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा है कि जायसवाल RR में खुश नहीं हैं और उनके लिए KKR सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।