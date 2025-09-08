क्रिस गेल ने PBKS पर लगाए आरोप, बोले- अपमान के कारण छोड़ा था टीम का साथ
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 3 टीमों का प्रतिनिधित्व किया था। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे गेल ने अपनी आखिरी टीम पंजाब किंग्स (PBKS) को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल, गेल ने कहा कि PBKS फ्रैंचाइजी ने उनका अनादर किया, जिसके चलते वह मानसिक अवसाद में चले गए थे। इसी कारण उन्होंने PBKS का साथ छोड़ दिया था। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।
बयान
मेरे साथ PBKS फ्रेंचाइजी ने खराब व्यवहार किया- गेल
गेल ने शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मेरा IPL में PBKS के साथ समय से पहले ही खत्म हो गया। सच कहूं तो PBKS में मेरा अपमान किया गया। मुझे लगा कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते, जिसने लीग के लिए इतना कुछ किया है और फ्रैंचाइजी के लिए मूल्य जोड़ा है, मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। इसके बजाय, उन्होंने मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया।'
बयान
कुंबले से बात करते हुए रो पड़े थे गेल
गेल ने बताया कि वह फ्रैंचाइजी के व्यवहार से निराश थे और कप्तान केएल राहुल के निवेदन के बावजूद उन्होंने साथ छोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा, 'मैं अनिल कुंबले से बात करते हुए रो पड़ा क्योंकि मैं सचमुच बहुत आहत था। मैं उनसे और फ्रैंचाइजी के संचालन के तरीके से निराश था। कप्तान राहुल ने तो मुझे फोन करके कहा कि तुम अगला मैच खेलोगे। लेकिन मैंने बस इतना कहा कि तुम्हें शुभकामनाएं।'
2021
आखिरी बार IPL में 2021 में खेले थे गेल
कोरोना के प्रभाव के बीच IPL 2021 बायो-बबल के दायरे में खेला गया था। ऐसे में गेल ने लगातार बॉयो-बबल में रहने की परेशानियों का हवाला देते हुए खुद को IPL से अलग किया था। उस सीजन में गेल ने 10 मैचों में 21.44 की औसत से 193 रन बनाए थे, जिसमें 46 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा था। गेल ने UAE लेग में केवल 2 मैच ही खेले जिसमें उनके बल्ले से 15 रन निकले थे।
आंकड़े
शानदार रहा गेल का IPL करियर
गेल ने अपने IPL करियर में 142 मैचो में 39.72 की औसत और 148.96 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,965 रन बनाए थे। उन्होंने 6 शतक और 31 अर्धशतक लगाए थे। अपने IPL करियर में उन्होंने 357 छक्के भी लगाए थे। PBKS की ओर से उन्होंने लीग में कुल 41 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 36.19 की औसत और 143.21 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,339 रन बनाए थे।