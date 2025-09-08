क्रिस गेल ने PBKS पर लगाए आरोप, बोले- अपमान के कारण छोड़ा था टीम का साथ

बयान मेरे साथ PBKS फ्रेंचाइजी ने खराब व्यवहार किया- गेल गेल ने शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मेरा IPL में PBKS के साथ समय से पहले ही खत्म हो गया। सच कहूं तो PBKS में मेरा अपमान किया गया। मुझे लगा कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते, जिसने लीग के लिए इतना कुछ किया है और फ्रैंचाइजी के लिए मूल्य जोड़ा है, मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। इसके बजाय, उन्होंने मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया।'

बयान कुंबले से बात करते हुए रो पड़े थे गेल गेल ने बताया कि वह फ्रैंचाइजी के व्यवहार से निराश थे और कप्तान केएल राहुल के निवेदन के बावजूद उन्होंने साथ छोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा, 'मैं अनिल कुंबले से बात करते हुए रो पड़ा क्योंकि मैं सचमुच बहुत आहत था। मैं उनसे और फ्रैंचाइजी के संचालन के तरीके से निराश था। कप्तान राहुल ने तो मुझे फोन करके कहा कि तुम अगला मैच खेलोगे। लेकिन मैंने बस इतना कहा कि तुम्हें शुभकामनाएं।'

2021 आखिरी बार IPL में 2021 में खेले थे गेल कोरोना के प्रभाव के बीच IPL 2021 बायो-बबल के दायरे में खेला गया था। ऐसे में गेल ने लगातार बॉयो-बबल में रहने की परेशानियों का हवाला देते हुए खुद को IPL से अलग किया था। उस सीजन में गेल ने 10 मैचों में 21.44 की औसत से 193 रन बनाए थे, जिसमें 46 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा था। गेल ने UAE लेग में केवल 2 मैच ही खेले जिसमें उनके बल्ले से 15 रन निकले थे।