चेतेश्वर पुजारा के ऐसे दिलचस्प रिकॉर्ड्स, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे

करियर बेमिसाल रहा था पुजारा का अंतरराष्ट्रीय करियर टेस्ट क्रिकेट में पुजारा ने 103 मैच की 176 पारियों में 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए। उनके बल्ले से 19 शतक और 35 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 206* रन रहा। उन्होंने 5 वनडे में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 10.20 की औसत के साथ कुल 51 रन बनाए थे। वह भारत की ओर से कोई भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल सके थे।

टेस्ट एक टेस्ट मैच के पांचों दिन बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं पुजारा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक कुछ चुनिंदा बल्लेबाज ही एक मैच के पांचों दिन बल्लेबाजी करने में सफल हुए हैं। पुजारा इस विशेष सूची में शामिल हैं। उन्होंने 2017 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। उनसे पहले भारतीय बल्लेबाजों में सिर्फ एमएल जयसिम्हा (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1960) और रवि शास्त्री (बनाम इंग्लैंड, 1984) ऐसा कर चुके थे। भारत के इन तीनों मैचों का गवाह कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम बना था।

रिकॉर्ड एक पारी में सर्वाधिक गेंदे खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं पुजारा पुजारा ने 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची टेस्ट में 202 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 525 गेंदों का सामना किया था और 672 मिनट का समय क्रीज पर बिताया था। इसके साथ ही पुजारा टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा गेंदे खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बने थे। पुजारा से पहले यह रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के नाम था जिन्होंने रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ 495 गेंदों में 270 रनों की पारी खेली थी।

शतक मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक जड़ चुके हैं पुजारा धीमी बल्लेबाजी के लिए मशहूर पुजारा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 में सिर्फ 61 गेंदों में ही शतक लगाया था। सौराष्ट्र की ओर से खेलने वाले पुजारा ने रेलवे के खिलाफ यह कारनामा किया था। वह सौराष्ट्र की ओर से टी-20 में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। उन्होने अपनी शतकीय पारी के शुरुआती 50 रन सिर्फ 29 गेंदों में जबकि दूसरे 50 रन 32 गेंदों में बनाए थे।