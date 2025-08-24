एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की जर्सी पर नहीं होगा ड्रीम इलेवन का लोगो- रिपोर्ट 

ड्रीम इलेवन ने भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजकर्ता से अपना नाम वापस ले लिया है। यह फैसला एशिया कप 2025 की शुरुआत से ठीक कुछ दिन पहले आया है, जिसका आगाज 9 सितंबर को होना है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का कदम संसद में हाल ही में पारित हुए 'ऑनलाइन खेलों के प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025' के बाद सामने आया है। इस विधेयक के लागू होने से खेल कंपनियों पर नए नियम और पाबंदियां लागू हो गई हैं।

विधेयक BCCI ने कही ये बात एनडीटीवी की खबर के अनुसार, नए पारित विधेयक के तहत वास्तविक धन से जुड़े ऑनलाइन खेल मंचों पर रोक लगाई गई है। इनमें ड्रीम इलेवन भी शामिल है। इसी कारण कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ अपनी साझेदारी जारी न रखने के संकेत दिए हैं, हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड पूरी तरह से राष्ट्रीय कानूनों और केंद्र सरकार की नीतियों का पालन करेगा।

BCCI ड्रीम इलेवन के लोगो के साथ छप चुकी थीं जर्सियां एशिया कप 2025 से पहले BCCI नई जर्सी प्रायोजन के लिए नई बोली आमंत्रित कर सकता है। यदि कोई नया प्रायोजक नहीं मिलता है तो भारतीय टीम बिना किसी प्रमुख लोगो के मैदान पर उतर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार ड्रीम इलेवन का लोगो लगी नई जर्सियां छप चुकी थीं, लेकिन अब उन्हें इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह स्थिति भारतीय क्रिकेट के लिए असामान्य मानी जा रही है।

करार ड्रीम इलेवन के साथ था 3 साल का करार ड्रीम इलेवन को 3 वर्ष के करार और 358 करोड़ रुपये की राशि के साथ मुख्य जर्सी प्रायोजक घोषित किया गया था। अब कंपनी भी उन प्रायोजकों की सूची में शामिल है, जिन्होंने वित्तीय या कानूनी कारणों से बीच में ही हाथ खींच लिया। सहारा (2001-2013) पर सेबी उल्लंघन के आरोप लगे, स्टार इंडिया (2014-2017) प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में फंसी, ओप्पो (2017-2020) ने लागत बढ़ने पर हटने का फैसला किया और बायजूस ने बकाया विवाद के चलते करार तोड़ा।