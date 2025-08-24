चेतेश्वर पुजारा ने लिया सभी तरह की क्रिकेट से संन्यास, जानिए कैसा रहा करियर

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रहे चेतेश्वर पुजारा ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके साथ-साथ उन्होंने सभी तरह के क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इस टेस्ट विशेषज्ञ ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच जून 2023 में खेला था। वह भारत की टेस्ट टीम के अहम बल्लेबाज माने जाते थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खासी सफलता हासिल की थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

पोस्ट पुजारा ने एक्स पर किया पोस्ट पुजारा ने अपने संन्यास की घोषणा करते हुए एक्स पर लिखा, 'भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना, इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, सभी अच्छी चीजों का अंत होना ही चाहिए और आभार के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया।'

पोस्ट पुजारा ने BCCI और साथी खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया पुजारा ने आगे लिखा, 'मैं BCCI और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को अपने क्रिकेट करियर के दौरान मिले अवसर और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।' इसके साथ-साथ उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, 'मेरे सभी साथियों, सहयोगी स्टाफ, अंपायरों, ग्राउंड स्टाफ, स्कोरर्स, मीडियाकर्मियों और उन सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करते हैं।'

पोस्ट अपने परिवार को लेकर पुजारा ने कही दिल छूने वाली बात अपने परिवार का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, 'यह सब मेरे माता-पिता, मेरी पत्नी पूजा, मेरी बेटी अदिति, मेरे ससुराल वालों और मेरे परिवार के बाकी सदस्यों के अनगिनत त्याग और अटूट समर्थन के बिना संभव नहीं हो पाता, जिन्होंने इस यात्रा को वाकई सार्थक बनाया है। मैं अपने जीवन के अगले चरण का इंतजार कर रहा हूं, उनके साथ ज्यादासमय बिताने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए उत्सुक हूं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद!'

ट्विटर पोस्ट ये है पुजारा का पोस्ट Wearing the Indian jersey, singing the anthem, and trying my best each time I stepped on the field - it’s impossible to put into words what it truly meant. But as they say, all good things must come to an end, and with immense gratitude I have decided to retire from all forms of… pic.twitter.com/p8yOd5tFyT — Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 24, 2025

करियर बेमिसाल रहा था पुजारा का अंतरराष्ट्रीय करियर टेस्ट क्रिकेट में पुजारा ने 103 मैच की 176 पारियों में 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए। उनके बल्ले से 19 शतक और 35 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 206* रन रहा है। उन्होंने 5 वनडे क्रिकेट में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें वह 10.20 की औसत के साथ कुल 51 रन बनाने में सफल रहे थे। हालांकि, वह भारत की ओर से कोई टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल सके थे।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में खूब चलता था पुजारा का बल्ला भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरी बार 2020-21 में टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती थी। उस सीरीज में पुजारा ने बल्ले से अहम भूमिका निभाई थी। शीर्षक्रम के बल्लेबाज ने उस दौरे में 4 टेस्ट में 271 रन बनाए थे। उस बीच उन्होंने 77 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 अर्धशतक भी लगाए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 11 टेस्ट खेले, जिसमें 47.28 की औसत से 993 रन अपने नाम किए थे।