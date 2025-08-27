केंद्र सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए बोली प्रस्तुत करने को दी मंजूरी

मंजूरी मेजबानी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को भी मिली मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटियों के साथ मेजबानी सहयोग समझौते (HCA) पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने की स्थिति में गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता स्वीकृत करने को भी मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब CWG की मेजबानी के लिए बोली लगाए जाने का रास्ता साफ हो गया है और उम्मीद है कि भारतीय दल इसकी मेजबानी हासिल करने में सफल रहेगा।

ध्यान अहमदाबाद पर किया जा रहा है ध्यान केंद्रित बता दें कि अहमदाबाद को भारत की दावेदारी का केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम वनडे विश्व कप 2023 में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ था। इस मैदान 2022, 2023 और 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फाइनल भी खेले जा चुके हैं। अगर इसे राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल जाती है तो भारत 2036 या निकट भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव रख सकता है।

जानकारी राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेंगे 72 देशों के एथलीट बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे। इसमें बड़ी संख्या में एथलीट, कोच, तकनीकी अधिकारी, पर्यटक और मीडिया अधिकारी आदि शामिल होंगे, जो खेलों के दौरान भारत आएंगे। इससे स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलने के साथ राजस्व भी प्राप्त होगा।