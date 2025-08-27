केंद्र सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए बोली प्रस्तुत करने को दी मंजूरी
क्या है खबर?
भारत के राष्ट्रमंडल खेल (CWG) 2030 की मेजबानी हासिल करने के प्रयासों को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए अहमदाबाद शहर के प्रस्ताव के साथ बोली प्रस्तुत करने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 13 अगस्त को IOA ने विशेष आम बैठक में मेजबानी के लिए देश की बोली को औपचारिक मंजूरी दी थी।
मंजूरी
मेजबानी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को भी मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटियों के साथ मेजबानी सहयोग समझौते (HCA) पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने की स्थिति में गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता स्वीकृत करने को भी मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब CWG की मेजबानी के लिए बोली लगाए जाने का रास्ता साफ हो गया है और उम्मीद है कि भारतीय दल इसकी मेजबानी हासिल करने में सफल रहेगा।
ध्यान
अहमदाबाद पर किया जा रहा है ध्यान केंद्रित
बता दें कि अहमदाबाद को भारत की दावेदारी का केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम वनडे विश्व कप 2023 में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ था। इस मैदान 2022, 2023 और 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फाइनल भी खेले जा चुके हैं। अगर इसे राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल जाती है तो भारत 2036 या निकट भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव रख सकता है।
जानकारी
राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेंगे 72 देशों के एथलीट
बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे। इसमें बड़ी संख्या में एथलीट, कोच, तकनीकी अधिकारी, पर्यटक और मीडिया अधिकारी आदि शामिल होंगे, जो खेलों के दौरान भारत आएंगे। इससे स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलने के साथ राजस्व भी प्राप्त होगा।
आयोजन
भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का किया था आयोजन
भारत ने 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2010 में की थी। देश की राजधानी नई दिल्ली में इन वैश्विक खेलों का आयोजन हुआ था। अपने घर पर खेलते हुए भारत ने उन खेलों में कुल 101 पदक जीते थे, जिनमें 38 स्वर्ण पदक शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। एशिया में भारत के अलावा सिर्फ मलेशिया ऐसा देश है, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है।