कैमरून ग्रीन भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर, इस खिलाड़ी की हुई वापसी

चोट अभ्यास के दौरान ग्रीन की पीठ में उठा दर्द CA के प्रवक्ता के अनुसार, ग्रीन पिछले साल पीठ की सर्जरी के बाद अभी-अभी प्रतिस्पर्धी गेंदबाजी में लौटे थे। इस सप्ताह प्रशिक्षण के दौरान गेंदबाजी करते समय उनकी पीठ में दर्द उठ गया था। उनकी चोट हल्की है, लेकिन एशेज सीरीज में ध्यान में रखते हुए ऐहतियात के तौर पर उन्हें आराम दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब ग्रीन पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरेंगे और उनके दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे शेफील्ड शील्ड मैच में वापसी करने की उम्मीद है।

परेशानी चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑस्ट्रेलिया के नियमित वनडे कप्तान पैट कमिंस चोटिल होने की वजह से पहले से ही बाहर चल रहे हैं। दूसरी तरफ अब ग्रीन की चोट ने टीम प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। वह अच्छी लय में थे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में आखिरी वनडे मैच में 55 गेंदों में 118 रनों की पारी खेली थी। विकेटकीपर जोश इंग्लिश पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव से उबरने के कारण कम से कम पहले दो वनडे नहीं खेल पाएंगे।