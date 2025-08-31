ब्रेंडन टेलर ने पूरे किए 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन, ऐसा करने वाले जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह मैच में 37 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन पारी का 11वां रन बनाते ही उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इसी तरह वह जिम्बाब्वे के लिए दूसरे सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए।

उपलब्धि इस विशेष सूची में शामिल हुए टेलर टेलर 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने के साथ ही जिम्बाब्वे के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर के क्लब में शामिल हो गए। जिम्बाब्वे के लिए सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड एंडी फ्लावर के नाम दर्ज है, जिन्होंने 320 पारियों में 11,580 रन अपने नाम किए थे। इस सूची में दूसरे नंबर पर काबिज ग्रांट फ्लावर ने 337 पारियों में 10,028 रन अपने नाम किए हैं। ऐसे में अब टेलर उनसे आगे निकल सकते हैं।

उपलब्धि वनडे में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने टेलर इस पारी के साथ टेलर के वनडे में अब 6,704 रन हो गए हैं। इसके साथ ही वह जिम्बाब्वे के लिए 6,700 से ज्यादा वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वह अब केवल एंडी फ्लावर से पीछे हैं, जिन्होंने 213 वनडे मैचों में 35.34 की औसत से 6,786 रन बनाए थे। इस सूची में भी ग्रांट फ्लावर तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 221 वनडे मैचों में 33.52 की औसत के साथ 6,571 रन अपने नाम किए थे।

करियर कैसा रहा है टेलर का अंतरराष्ट्रीय करियर? टेलर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज साल 2004 में श्रीलंका के खिलाफ ही किया था। वह अब तक 207 वनडे में 35.28 की औसत से 6,704 रन बना चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 11 शतक और 39 अर्धशतक शामिल हैं। इसी तरह वह 35 टेस्ट मैचों में 35.92 की औसत से 2,371 रन बनाने में भी सफल रहे हैं। इसमें 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 44 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी 934 रन बनाए हैं।