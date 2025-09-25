टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 150 या उससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज 

#1 मुस्तफिजुर रहमान मुस्तफिजुर ने फिलहाल 118 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 117 पारियों में 150 विकेट पूरे किए हैं। इस बीच उन्होंने 2 मैचों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 10 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा है। उन्होंने विकेटों के मामले में शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ा है। बता दें कि शाकिब ने 149 विकेट अपने नाम किए हुए हैं।

#2 ईश सोढ़ी न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने 126 मैचों की 121 पारियों में 22.52 की औसत और 7.95 की इकॉनमी रेट के साथ 150 विकेट लिए हैं। उनका मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 12 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है। दिलचस्प रूप से उन्होंने 126 मैचों में 2,500 से अधिक गेंदे फेंकी हैं, लेकिन एक भी 5 विकेट हॉल नहीं लिया है।

#3 टिम साउथी न्यूजीलैंड के टिम साउथी टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। साउथी का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर बेहद शानदार रहा। उन्होंने साल 2008 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने 126 टी-20 मैच खेले और इसकी 123 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 22.38 की औसत से 164 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए।