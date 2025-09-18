एशिया कप 2025: भारत बनाम ओमान मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 का 12वां मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम और ओमान के बीच खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम अब तक अपराजित रही है और अपने दोनों मैच जीतकर सुपर-4 में जगह पक्की कर ली है। दूसरी ओर ओमान को शुरुआती दोनों मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में वह टूर्नामेंट का अंत जीत के साथ कर अपनी झोली में कुछ सुकून जरूर डालना चाहेगा। आइए मुकाबले का प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार एक दूसरे के खिलाफ उतरेगी दोनों टीमें
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में दोनों टीमों का अब तक सामना नहीं हुआ है। ये पहला मौका होगा जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इस टूर्नामेंट में ओमान को पहले मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 93 रन से हराया था। दूसरे मुकाबले में उसे UAE के खिलाफ 42 रन से हार मिली थी। भारतीय टीम ने पहला मुकाबला UAE के खिलाफ 9 विकेट से जीता था। दूसरे मैच में उसे पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था।
टीम
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
पहले 2 मुकाबलों में मिली शानदार जीत के कारण भारतीय टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेंगे। वर्कलोड मैनजमेंट को देखते हुए जसप्रीत बुमराह को इस मुकाबले से आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आ सकते हैं। भारत की संभावित टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती।
प्लेइंग इलेवन
इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है ओमान की टीम
टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में ओमान की बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी दोनों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ तो टीम महज 67 रन पर सिमट गई थी। ऐसे में भारत जैसी मजबूत टीम के सामने टिके रहने के लिए ओमान को सामूहिक प्रयास करते हुए दमदार खेल दिखाना होगा। ओमान की संभावित टीम: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शाकिल अहमद, समय श्रीवास्तव और जितेन रमानंदी।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी नजरें
अभिषेक ने पिछले 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 43 की औसत और 210.78 की स्ट्राइक रेट से 430 रन बनाए हैं। तिलक के बल्ले से पिछले 10 मुकाबलों में 161.17 की स्ट्राइक रेट से 411 रन निकले हैं। ओमान के जतिंदर ने पिछले 10 मुकाबलों में 30.2 की औसत से 302 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में भारत के वरुण ने पिछले 10 मैच में 25 विकेट और ओमान के समय ने पिछले 8 मैचों में 8 विकेट चटकाएं हैं।
जानकारी
कब औक कहां देखें मुकाबला?
भारत-ओमान के बीच होने वाला मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 19 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप के जरिए लाइव देखा जा सकता है।