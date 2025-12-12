RCB को मिली राहत, कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL 2026 मैचों की मंजूरी दी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक सरकार ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों के आयोजन की मंजूरी दे दी है। लंबे समय से चल रही अनुमति संबंधी अनिश्चितता के बीच सरकार के इस फैसले ने फ्रेंचाइजी और टीम के फैंस दोनों को राहत पहुंचाई है। यह फैसला कैबिनेट बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

शर्त सरकार ने कही ये बात सरकार ने साफ कर दिया है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच तभी होंगे जब जस्टिस कुन्हा आयोग की सभी सुरक्षा गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। बुधवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नए KSCA अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद से मुलाकात की थी और आश्वासन दिया था कि मामला कैबिनेट में उठेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की क्रिकेट को बेंगलुरु से बाहर ले जाने की कोई योजना नहीं है।

उपमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने क्या कहा? कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि KSCA ने बेंगलुरु में मैच कराने की अनुमति मांगी है और इस पर निर्णय गुरुवार की कैबिनेट बैठक में लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार का क्रिकेट रोकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भीड़ प्रबंधन को सख्ती से नियंत्रित करना जरूरी है। शिवकुमार ने कहा कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम फैसला लिया जाएगा ताकि भविष्य में किसी तरह की अव्यवस्था न हो।

जोखिम कुन्हा आयोग की रिपोर्ट में क्या था? जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा आयोग ने बेंगलुरु भगदड़ की जांच की थी। उसने चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए अयोग्य घोषित किया था। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि स्टेडियम की "डिज़ाइन और संरचना" भारी भीड़ के लिए "अनुपयुक्त और असुरक्षित" है। रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य में यहां किसी भी बड़े आयोजन की मेजबानी करना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और अस्वीकार्य जोखिम साबित हो सकता है।

