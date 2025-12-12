टी-20 क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से ये हैं भारत की सबसे बड़ी हार

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम को कई यादगार जीतें मिली हैं, लेकिन कुछ हारें ऐसी भी रहीं जो अंतर और प्रदर्शन के लिहाज से बेहद भारी साबित हुईं। रनों के अंतर से मिली ये हारें भारतीय टीम की कमजोरियों, गलत रणनीति और विपक्ष की दमदार खेल शैली को साफ दिखाती हैं। ऐसे में आइए इस प्रारूप के इतिहास में भारतीय टीम को मिली सबसे बड़ी हार पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 80 रन बनाम न्यूजीलैंड, 2019 टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार साल 2019 में आई थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टीम को 80 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम 19.2 ओवर में 139 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। टिम सेफर्ट ने 43 गेंदों में 84 रन की पारी खेली थी। टिम साउथी ने 3 विकेट लिए थे।

#2 51 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025 रनों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ आई है। 11 दिसंबर 2025 को खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 213/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 162 रन पर ऑलआउट हो गई थी। क्विंटन डिकॉक ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 90 रन बनाए थे। ओटनियल बार्टमैन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए थे।

#3 49 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, 2010 और 2022 भारतीय टीम 2 बार टी-20 अंतरराष्ट्री क्रिकेट में 49 रन के अंतर से हार चुकी है। पहली बार साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने उन्हें 49 रन से हराया था। कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 135 रन पर ऑलआउट हो गई। दूसरी बार भारतीय टीम को साल 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार मिली थी। टीम 228 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी।

