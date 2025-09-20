बेथ मूनी ने भारतीय टीम के खिलाफ वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा, ये रिकॉर्ड्स बनाए 

पारी ऐसी रही मूनी की पारी और साझेदारी मुनी नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आईं। उन्होंने एलिस पेरी के साथ मिलकर 72 गेंदों में 106 रन की साझेदारी निभाई। पेरी 68 रन बनाने के बाद आउट हो गईं। इसके बाद मुनी ने एश्ले गार्डनर के साथ मिलकर 46 गेंदों में 82 रन जोड़े। मुनी ने 75 गेंदों का सामना किया और 138 रन बनाए। उनके बल्ले से 23 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 184 की रही। ये मूनी के वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है।

रन भारत के खिलाफ खूब चलता है मूनी का बल्ला भारत के खिलाफ मुनी के आंकड़े कमाल के हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ पहला मुकाबला 2017 में खेला था। अब तक उन्होंने 18 मुकाबले खेले हैं और इसकी 16 पारियों में 58.16 की औसत से 698 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 4 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 138 रन रहा है। मुनी ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन भारतीय टीम के खिलाफ ही बनाए हैं।

तेज वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली महिला खिलाड़ी वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग के नाम है। उन्होंने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 45 गेंदों में शतक जड़ दिया था। दूसरे स्थान पर मूनी के साथ संयुक्त रूप से कैरन रॉल्टन हैं। ऑस्ट्रेलिया की इस पूर्व खिलाड़ी ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 57 गेंदों में शतक जड़ा था। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन 59 गेंदों में शतक लगा चुकी हैं।