वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज, जानिए शीर्ष पर कौन
संदीप लामिछाने इस सूची में पहले स्थान पर हैं (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन आदर्श कुमार
Sep 20, 2025
03:16 pm
क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज के लिए 100 विकेट पूरे करना बड़ी उपलब्धि होती है। हालांकि, जब यह मुकाम बेहद कम मैचों में हासिल किया जाए तो यह और भी खास बन जाता है। क्रिकेट इतिहास में कुछ चुनिंदा गेंदबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड समय में यह उपलब्धि अपने नाम की है। ऐसे में आइए उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सबसे तेज वनडे क्रिकेट में 100 विकेट पूरे किए हैं।

#1

संदीप लामिछाने (42 मैच) 

नेपाल क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज संदीप लामिछाने सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2023 में सिर्फ 42 मुकाबले खेलकर अपने 100 विकेट पूरे कर लिए थे। इस खिलाड़ी ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2018 में खेला था। उन्हें इस उपलब्धि को हासिल करने में सिर्फ 4 साल और 263 दिन का समय लगा था। उस मकाबले में संदीप ने 8 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए थे।

#2

राशिद खान (44 मैच) 

दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज राशिद खान हैं। उन्होंने साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 100 विकेट पूरे किए थे। उन्होंने 44 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने अपना पहला वनडे मुकाबला 2015 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 100 विकेट पूरे करने के लिए 2 साल और 158 दिन का समय लिया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में उन्होंने 9 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट लिया था।

#3

बिलाल खान (49 मैच) 

ओमान क्रिकेट टीम के गेंदबाज बिलाल खान इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने नामीबिया क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2024 में अपने 100 वनडे विकेट पूरे किए थे। उन्होंने 49 मैचों में ये कारनामा किया था। अपना पहला मुकाबला साल 2019 में खेलने वाले बिलाल ने 5 साल और 88 दिन में ये उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने उस मुकाबले में 10 ओवर में 50 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे।

#4

शाहीन अफरीदी (51 मैच) 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2023 में 51 मैच खेलते हुए अपने 100 विकेट पूरे किए थे। उन्होंने अपना पहला वनडे साल 2018 में खेला था। उन्हें इस उपलब्धि को हासिल करने में 5 साल और 40 दिनों का समय लगा था। बांग्लादेश के खिलाफ उस मुकाबले में अफरीदी ने 9 ओवर गेंदबाजी की थी और 23 रन देकर 3 विकेट लिए थे।