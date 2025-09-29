एशिया कप 2025: मोहसिन नकवी होटल ले गए भारत की ट्रॉफी और मेडल, BCCI करेगा विरोध  

घटनाक्रम नकवी के खिलाफ विरोध दर्ज कराएगा BCCI BCCI अब अगली ICC की बैठक में ACC के प्रमुख नकवी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराएगा। न्यूज-18 के मुताबिक, BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "यह बहुत बचकाना है और हम नवंबर के पहले सप्ताह में दुबई में होने वाली आगामी बैठक में ICC के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे।" सैकिया ने टीम के इनकार को उचित ठहराते हुए कहा कि भारत ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकता जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है।

बयान सैकिया ने नकवी को आड़े हाथों लिया सैकिया ने कहा, "हमने ट्रॉफी स्वीकार न करने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सज्जन ट्रॉफी और पदक अपने होटल ले जा सकते हैं।" बता दें कि नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं। वह एशिया कप 2025 के दौरान ही भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं। यही कारण था कि भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे ट्रॉफी नहीं ली।

प्रतिक्रिया इस मामले में ऐसी रही कप्तान सूर्यकुमार की प्रतिक्रिया भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, तब से मैंने यह एक ऐसी चीज कभी नहीं देखी कि एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित कर दिया जाए। वह भी कड़ी मेहनत से अर्जित की गई। हम इसके हकदार थे। अगर आप मुझे ट्रॉफियों के बारे में पूछेंगे, तो मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में रखी हैं। मेरे साथ सभी 14 खिलाड़ी और सभी सहयोगी स्टाफ।"