वनडे क्रिकेट के इतिहास में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर बने सबसे बड़े टीम स्कोर 

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड , जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। वनडे इतिहास में कई यादगार पलों का गवाह रहा है। यहां बल्लेबाजों ने कला और आक्रामकता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। कई टीमों ने इस ऐतिहासिक मैदान पर बड़े स्कोर खड़े किए, लेकिन कुछ खास पारियों ने रिकॉर्ड बुक में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज कराया है। ऐसे में आइए वनडे क्रिकेट के इतिहास में इस स्टेडियम में बने सबसे बड़े टीम स्कोर पर एक नजर डालते हैं।

#1 इंग्लैंड (334/4 बनाम भारत, 1975) साल 1975 में खेले गए पहले वनडे विश्व कप में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर भारत के खिलाफ 334/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। डेनिस एमिस ने 137 रन की लाजवाब पारी खेली थी। कीथ फ्लेचर (68) और क्रिस ओल्ड (51*) के बल्ले से अर्धशतक निकले थे। जवाब में भारतीय टीम 60 ओवर में सिर्फ 132/3 का स्कोर ही बना सकी थी, सुनील गावस्कर ने 174 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 36 रन बनाए थे।

#2 दक्षिण अफ्रीका (330/8 बनाम इंग्लैंड, 2025) साल 2025 में लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरा सबसे बड़ा वनडे स्कोर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम द्वारा दर्ज किया गया। टीम ने 330/8 का स्कोर बनाया। टीम के लिए सबसे बड़ी पारी मैथ्यू ब्रीट्जके (85) और ट्रिस्टन स्टब्स (58) ने खेली। दोनों के बीच 147 रन की शानदार साझेदारी हुई। अंतिम ओवरों में डिवाल्ड ब्रेविस (42) और कॉर्बिन बॉश (32*) ने तेजी से रन बटोरे। जवाब में इंग्लैंड ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन उनका स्कोर 325/9 तक ही पहुंच सका।