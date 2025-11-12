हारिस रऊफ ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले वनडे में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 6 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की। जीत के लिए मिले 300 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 293/9 का स्कोर ही बना सकी। पाकिस्तान से हारिस रऊफ ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही रऊफ की गेंदबाजी रऊफ ने विपक्षी सलामी बल्लेबाज कामिल मिशारा (38) को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। उन्होंने उसी ओवर की अगली ही गेंद पर कुसल मेंडिस (0) को पवेलियन की राह दिखाई। अपनी तेज गति के लिए मशहूर रऊफ ने निसांका (29) और सदीरा समरविक्रमा (39) को आउट करते हुए विपक्षी टीम के शीर्षक्रम को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने 10 ओवर के कोटे में 61 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की।

करियर रऊफ के वनडे करियर पर एक नजर रऊफ ने अपने वनडे करियर में अब तक 52 मैच खेले हैं, जिसमें लगभग 27 की औसत के साथ कुल 92 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 18 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने इस टीम के विरुद्ध 2 मैचों में 6 विकेट लिए हैं। बता दें कि रऊफ ने अपने वनडे करियर का आगाज 2020 में किया था।