टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के खिलाफ इन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने लगाए हैं शतक 

#1 ग्लेन मैक्सवेल (2 शतक) ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2 शतक लगा चुके हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 22 टी-20 मैचों की 21 पारियों में 31.88 की औसत और 152.25 की स्ट्राइक रेट के साथ 574 रन बनाए हैं। इस बीच नाबाद 113 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है। वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारत के विरुद्ध सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं।

#2 शेन वॉटसन (1 शतक) इस सूची में टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी शेन वॉटसन हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2010 में खेला था। आखिरी बार वह 2016 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 8 मुकाबले खेले थे और इसकी 8 पारियों में 50.33 की औसत से 302 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 158.11 की रही थी। उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124* रन रहा था।

#3 जोश इंगलिस (1 शतक) इस सूची में जोश इंगलिस भी शामिल हैं। इस ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ 5 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 32.60 की औसत और 177.17 की स्ट्राइक रेट के साथ 163 रन बनाए हैं। उन्होंने नवंबर 2023 में भारत के विरुद्ध विशाखापत्तनम में खेले गए मैच में तेज शतक लगाया था। मैच में उन्होंने 50 गेंदों में 110 रन की पारी खेली थी। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया को उस मैच में हार मिली थी।