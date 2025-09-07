BCCI के खजाने में हुआ रिकॉर्ड तोड़ इजाफा, साल 2019 के बाद कमाए 14,627 करोड़ रुपये
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) एक बार फिर अपनी आर्थिक ताकत को लेकर सुर्खियों में है। बोर्ड का बैंक बैलेंस सितंबर 2024 तक बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर (20,686 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा बीते 5 वर्षों में 14,627 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व बढ़ोतरी को दर्शाता है। लगातार बढ़ते रिजर्व ने BCCI को दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के रूप में और मजबूत बना दिया है जो उसकी वित्तीय स्थिरता और अपार लोकप्रियता का सबूत है।
राज्य संघों को भी खूब मिले पैसे
राज्य संघों के बीच साझा की गई वित्तीय रिपोर्ट बताती है कि प्रसारण राजस्व में उतार-चढ़ाव के बावजूद BCCI की आर्थिक प्रगति अभूतपूर्व गति से जारी है। बोर्ड ने राज्य इकाइयों के लिए भी बड़े आवंटन किए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 1,990.18 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जबकि 2024-25 के लिए 2,013.97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। BCCI न सिर्फ अपनी कमाई बढ़ा रहा है, बल्कि राज्यों को भी मजबूत कर रहा है।
पिछले 5 साल में BCCI ने की खूब कमाई
क्रिकबज पर छपी रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से अब तक BCCI ने 5 सालों में कुल 14,627 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले वित्तीय वर्ष में ही उसकी आमदनी में 4,193 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, 2019 से बोर्ड का जनरल फंड भी 3,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,988 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, यानी उसने 4,082 करोड़ की छलांग लगाई है।
क्या इनकम टैक्स देती है BCCI?
रिपोर्ट ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि BCCI इनकम टैक्स नहीं चुकाता। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड ने 3,150 करोड़ रुपये टैक्स में अलग से रखे हैं। विभिन्न अदालतों में अपील जारी रहने के बावजूद उसने संभावित कर दायित्वों को ध्यान में रखा है। इसके साथ ही बोर्ड ने 1,200 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, 350 करोड़ रुपये प्लेटिनम जुबली बेनिवोलेंट फंड और 500 करोड़ रुपये जमीनी स्तर के क्रिकेट विकास के लिए निर्धारित किए हैं।
मीडिया राइट्स से कम हुए पैसे
BCCI की आय और अधिक हो सकती थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से मीडिया राइट्स की कमाई घटकर 813.14 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल के 2,524.80 करोड़ रुपये से काफी कम है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कमी घरेलू अंतरराष्ट्रीय मैचों/सीरीज की संख्या घटने से हुई। वहीं, अक्टूबर-नवंबर 2023 में BCCI ने वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी, जिसके कारण घरेलू द्विपक्षीय मुकाबले अपेक्षाकृत कम आयोजित किए गए थे।