जिम्बाब्वे ने दूसरे टी-20 में श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। हरारे में हुए मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.4 ओवर के बाद केवल 80 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे ने 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ जिम्बाब्वे की इस प्रारूप में दूसरी जीत है। मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मुकाबले का लेखा-जोखा जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। कमिल मिशारा ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड इवांस और सिकंदर रजा ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में जिम्बाब्वे को भी शुरुआती झटके लगे, लेकिन लक्ष्य इतना छोटा था कि उन्हें आसानी से जीत मिल गई। दुष्मंथा चमीरा ने 3 विकेट लिए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए।

गेंदबाजी जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर एक नजर जिम्बाब्वे के लिए इवांस ने 2.4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 5.60 की रही। उनके अलावा कप्तान रजा ने 4 ओवर में केवल 11 रन खर्च करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनकी इकॉनमी रेट 2.80 की रही। ब्लेसिंग मुजारबानी ने भी घातक गेंदबाजी की, उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। शॉन विलियम्स को मैच में 1 सफलता मिली।