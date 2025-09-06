जिम्बाब्वे ने दूसरे टी-20 में श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। हरारे में हुए मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.4 ओवर के बाद केवल 80 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे ने 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ जिम्बाब्वे की इस प्रारूप में दूसरी जीत है। मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मुकाबले का लेखा-जोखा
जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। कमिल मिशारा ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड इवांस और सिकंदर रजा ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में जिम्बाब्वे को भी शुरुआती झटके लगे, लेकिन लक्ष्य इतना छोटा था कि उन्हें आसानी से जीत मिल गई। दुष्मंथा चमीरा ने 3 विकेट लिए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए।
स्कोर
श्रीलंका ने बनाया अपना दूसरा सबसे छोटा स्कोर
श्रीलंका का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे कम स्कोर 77 रन है जो जून 2024 में न्यूयॉर्क में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ बना था। अब श्रीलंका ने अपना दूसरा सबसे कम स्कोर (80 रन) दर्ज किया है। श्रीलंका के लिए सिर्फ 3 बल्लेबाज ही दहाईं के आंकड़े को पार कर पाएं। वहीं, श्रीलंका का तीसरा सबसे कम स्कोर 82 रन है जो उन्होंने साल 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाया था।
गेंदबाजी
जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर एक नजर
जिम्बाब्वे के लिए इवांस ने 2.4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 5.60 की रही। उनके अलावा कप्तान रजा ने 4 ओवर में केवल 11 रन खर्च करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनकी इकॉनमी रेट 2.80 की रही। ब्लेसिंग मुजारबानी ने भी घातक गेंदबाजी की, उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। शॉन विलियम्स को मैच में 1 सफलता मिली।
स्कोर
हरारे में बना सबसे छोटा स्कोर
80 रन हरारे में किसी भी टीम का अब तक का सबसे कम स्कोर भी है। इस मुकाबले से पहले यहां का न्यूनतम स्कोर जिम्बाब्वे के नाम था, जिसने 2022 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 90/9 का स्कोर बनाया था। यही नहीं, जिम्बाब्वे के नाम हरारे में तीसरा सबसे कम स्कोर भी दर्ज है, उसने साल 2016 में भारत के खिलाफ 99/9 का स्कोर बनाया था। श्रीलंका का जिम्बाब्वे के खिलाफ भी यह सबसे छोटा स्कोर है।