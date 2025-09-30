टी-20 प्रारूप के एशिया कप फाइनल में सर्वोच्च पारी खेलने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत ने कुल 9वां और टी-20 प्रारूप में दूसरा खिताब जीता। भारत की इस खिताबी जीत में तिलक वर्मा की अहम भूमिका रही। उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। इस बीच एशिया कप के इतिहास में सर्वोच्च पारी खेलने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
भानुका राजपक्षे (71* रन बनाम पाकिस्तान, 2022)
भानुका राजपक्षे ने दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका के लिए ऐतिहासिक पारी खेली थी। उन्होंने 45 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 71 रन बनाए थे। उनकी शानदार पारी की बदौलत श्रीलंका ने 20 ओवर में 170/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 147 रन पर सिमट गई थी।
#2
तिलक वर्मा (69* रन बनाम पाकिस्तान, 2025)
फाइनल में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 146 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने जब 10 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब तिलक क्रीज पर आए। उन्होंनेे संजू सैमसन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 57 रन जोड़े। उन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर 60 रन की साझेदारी की। उन्होंने 53 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के की बदौलत 69* रन बनाए और 5 विकेट से जीत दिलाई थी।
जानकारी
भारतीय टीम ने जीता कुल 9वां खिताब
भारतीय टीम ने कुल 9वां खिताब जीता है। इससे पहले भारतीय टीम इस टूर्नामेंट को 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, और 2023 में जीत चुकी है। इनमें से टी-20 प्रारूप में 2016 में टीम विजेता रही थी।
#3
शिखर धवन (60 रन बनाम बांग्लादेश, 2016)
शिखर धवन टी-20 एशिया कप के फाइनल में 60 से ज्यादा रन बनाने पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ढाका में हुए फाइनल में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को हराने के बाद धवन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 44 गेंदों में 60 रन (9 चौके और 1 छक्का) बनाए थे। उनकी बदौलत भारत ने 121 रनों का लक्ष्य हासिल करने में सफलता हासिल की थी।