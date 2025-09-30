टी-20 प्रारूप के एशिया कप फाइनल में सर्वोच्च पारी खेलने वाले बल्लेबाज

#1 भानुका राजपक्षे (71* रन बनाम पाकिस्तान, 2022) भानुका राजपक्षे ने दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका के लिए ऐतिहासिक पारी खेली थी। उन्होंने 45 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 71 रन बनाए थे। उनकी शानदार पारी की बदौलत श्रीलंका ने 20 ओवर में 170/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 147 रन पर सिमट गई थी।

#2 तिलक वर्मा (69* रन बनाम पाकिस्तान, 2025) फाइनल में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 146 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने जब 10 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब तिलक क्रीज पर आए। उन्होंनेे संजू सैमसन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 57 रन जोड़े। उन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर 60 रन की साझेदारी की। उन्होंने 53 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के की बदौलत 69* रन बनाए और 5 विकेट से जीत दिलाई थी।

जानकारी भारतीय टीम ने जीता कुल 9वां खिताब भारतीय टीम ने कुल 9वां खिताब जीता है। इससे पहले भारतीय टीम इस टूर्नामेंट को 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, और 2023 में जीत चुकी है। इनमें से टी-20 प्रारूप में 2016 में टीम विजेता रही थी।