ग्लेन मैक्सवेल न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से हुए बाहर, जानिए क्या रहा कारण

उपचार

विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह के बाद उपचार कराएंगे मैक्सवेल

मैक्सवेल आने वाले दिनों में घर लौटने के बाद अपनी कलाई की चोट के बारे में विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह लेंगे। उनके ठीक होने और मैदान पर वापसी का समय अभी अनिश्चित है। टीम से बाहर किए गए ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट ने टॉरंगा के बे ओवल में पास के नेट से इस घटना को देखा। उन्होंने कहा, "मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। चोट लगने के बाद वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। स्थिति काफी गंभीर है।"