ग्लेन मैक्सवेल न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से हुए बाहर, जानिए क्या रहा कारण
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बुधवार (1 अक्टूबर) से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू होने वाली टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल अभ्यास के दौरान मिशेल ओवेन की गेंद पर कलई में फ्रेक्चर होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने उनके बाहर होने की पुष्टि करते हुए न्यू साउथ वेल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप को टीम में शामिल किया है।
उपचार
विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह के बाद उपचार कराएंगे मैक्सवेल
मैक्सवेल आने वाले दिनों में घर लौटने के बाद अपनी कलाई की चोट के बारे में विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह लेंगे। उनके ठीक होने और मैदान पर वापसी का समय अभी अनिश्चित है। टीम से बाहर किए गए ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट ने टॉरंगा के बे ओवल में पास के नेट से इस घटना को देखा। उन्होंने कहा, "मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। चोट लगने के बाद वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। स्थिति काफी गंभीर है।"
इतिहास
मैक्सवेल के साथ रहा चोटों का लंबा इतिहास
मैक्सवेल के चोटों का पुराना इतिहास रहा है। तीन साल पहले एक जन्मदिन की पार्टी में एक दोस्त के पैर पर गिरने से उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। इसी तरह वनडे विश्व कप 2023 के दौरान गोल्फ कार्ट में गिरने के बाद उन्हें कन्कशन भी हुआ था। ऑस्ट्रेलिया टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मैट कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जैम्पा।
प्रदर्शन
कैसा रहा है मैक्सवेल की जगह लेने वाले फिलिप का प्रदर्शन?
मैक्सवेल की जगह लेने वाले फिलिप भी अच्छी फॉर्म में हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में भारत के चार दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया-A के लिए नाबाद 123 और 50 रन की पारी खेली थी। 28 वर्षीय खिलाड़ी ने 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इस बीच, पैट कमिंस ट्रांस-तस्मान टी-20 दौरे से अनुपस्थित हैं क्योंकि वह इस गर्मी में होने वाली एशेज से पहले कमर की हड्डी में खिंचाव के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं।