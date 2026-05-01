IPL इतिहास में सर्वाधिक डॉट गेंदें खेलने वाले बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का मंच हमेशा से तूफानी बल्लेबाजी और चौके-छक्कों की बारिश के लिए जाना जाता है। बल्लेबाजों पर हमेशा तेजी से रन बनाने का दबाव रहता है। हालांकि, कई बार गेंदबाजों के प्रयास भी सफल होते हैं और वह बल्लेबाजों पर नकेल कसने में सफल रहते हैं। इससे उन्हें कई बार डॉट गेंदें भी खेलने को मजबूर होना पड़ता है। आइए IPL इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें खेलने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 विराट कोहली - 2,217 गेंदें IPL इतिहास में सर्वाधिक डॉट गेंदें खेलने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विराट कोहली के नाम दर्ज है। उन्होंने IPL में 268 पारियों में 6,748 गेंदों का सामना किया है। इस दौरान उन्होंने 2,217 गेंदें डॉट खेली हैं और 2,899 गेंदों पर 1-1 रन बनाए हैं। उन्होंने 490 गेंदों पर 2-2, 21 गेंदों पर 3-3 रन बनाए हैं। इसके अलावा उनके बल्ले से 813 चौके और 306 छक्के भी निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 133.97 की रही है।

#2 रोहित शर्मा - 2,044 गेंदें रोहित शर्मा IPL इतिहास में सर्वाधिक डॉट गेंदें खेलने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 271 पारियों में 5,517 गेंदों का सामना किया है। इस दौरान उन्होंने 2,044 गेंदें डॉट खेली हैं और 2,124 गेंदों पर 1 रन लिया है। इसके अलावा रोहित ने 276 गेंदों पर 2-2 रन और 8 गेंदों पर 3-3 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से कुल 653 चौके और 310 छक्के निकले हैं। रोहित की स्ट्राइक रेट 132.60 की रही है।

Advertisement

#3 शिखर धवन - 1,977 गेंदें शिखर धवन IPL इतिहास में सर्वाधिक डॉट गेंदें खेलने के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 221 पारियों में 5,324 गेंदों का सामना किया था। इस दौरान उन्होंने 1,977 गेंदें डॉट खेली थी और 2,624 गेंदों पर 1 रन लिया था। धवन ने 299 गेंदों पर 2-2 रन और 23 गेंदों पर 3-3 रन बनाए थे। उनके बल्ले से कुल 768 चौके और 152 छक्के निकले थे। धवन की स्ट्राइक रेट 127.14 की रही थी।

Advertisement