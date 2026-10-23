वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 8,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हाशिम अमला का क्रिकेट करियर शानदार रहा था।

वह वनडे प्रारूप में निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाज थे।

उन्होंने अपने वनडे करियर की 176 पारियों में 8,000 रन का आंकड़ा पार किया था।

उन्होंने वनडे विश्व कप 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 55 रन बनाए थे और इस दौरान ये मुकाम हासिल किया था।

अमला ने अपने वनडे करियर का अंत 8,113 रन के साथ किया था।