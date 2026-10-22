जो रूट 8,000 वनडे रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने, जानिए उनके आंकड़े 

रूट ने 2013 में अपना वनडे डेब्यू किया था।

क्रिकइंफो के अनुसार, रूट ने अपने घरेलू मैदानों पर खेले गए 102 वनडे मैचों में 51.33 की औसत से 4,107 रन बनाए हैं। इसमें 10 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं।

विदेशी मैदानों (विपक्षी टीम के घरेलू मैदानों) पर रूट का औसत 52.22 है, जहां उन्होंने 3,029 रन बनाए हैं।

तटस्थ स्थानों पर उनके नाम 43.45 की औसत से 869 रन हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं।